Al Horford rempile, persuadé que les Warriors n’ont pas tout montré

« Je me sens vraiment bien. Je prends soin de moi. Ces cinq dernières années, honnêtement, j’ai avancé année après année. C’était mon approche. » C’est avec cette philosophie en tête que Al Horford a décidé de prolonger son aventure avec les Warriors, moyennant une prolongation de deux ans pour 14 millions de dollars.

Le vétéran, dont le contrat sera entièrement garanti, deviendra le 13e joueur de l’histoire de la NBA à atteindre une 20e saison, rejoignant ainsi LeBron James, Vince Carter, Chris Paul, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Kevin Willis, Robert Parish, Kyle Lowry, Udonis Haslem, Jamal Crawford, Kobe Bryant et Kareem Abdul-Jabbar.

« J’en connaissais quelques-uns de tête, mais je n’avais pas vu la liste. C’est difficile à croire. C’est quelque chose pour lequel, de mon côté, je suis très reconnaissant. C’est tellement dur de rester dans cette ligue pendant autant d’années. Cela demande beaucoup d’engagement, beaucoup de sacrifices et de temps », rappelle celui qui a démarré dans la Grande Ligue avec les Hawks en 2007.

Persuadé d’être capable de contribuer et d’avoir un impact sur une équipe, comme il a pu le rappeler en play-in face aux Clippers, Al Horford estime que les espoirs de titre des Warriors l’an dernier se sont évaporés au moment de la grave blessure de Jimmy Butler.

Une bonne entente avec Stephen Curry et Steve Kerr

« Je veux aller jusqu’au bout. Cette [blessure] a un peu gâché les choses. Jimmy est un joueur très spécial, et il apportait énormément pour nous. J’avais l’impression que la situation commençait à tourner en notre faveur », se souvient l’intérieur, dont la formation en était à 12 victoires et 4 défaites dans les semaines qui ont précédé ce départ vers l’infirmerie.

Résultat, il est persuadé que les Warriors de l’an prochain peuvent faire bien mieux. Avec toutefois un grand « si » : « Si le groupe est en bonne santé, si nous sommes au complet, j’ai l’impression que nous allons être compétitifs. Je ne veux pas trop me projeter, mais une fois que nous pourrons récupérer Jimmy et [Moses Moody]… nous aurons un groupe très compétitif et nous ferons de notre mieux. »

Horford, qui a préféré faire l’impasse sur son équipe nationale de la République dominicaine pour cet été, estime que ses coéquipiers et lui ont conscience d’être face à une « grande opportunité ».

« Je mets toute mon énergie et toute ma concentration pour m’assurer d’être au top pour notre équipe », dit-il, avant de conclure : « Je ne vais pas me fixer de limites. Tant que je me sens bien, que j’aide l’équipe et que nous faisons de grandes choses, on continuera sur notre lancée. »

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31:21 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 33:28 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35:07 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35:07 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 31:38 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37:15 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33:02 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 30:30 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32:05 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32:15 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 31:38 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29:01 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHI 67 30:13 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 27:56 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29:03 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 30:30 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 26:46 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 60 27:38 42.3 36.3 89.5 1.3 4.8 6.2 2.1 1.4 0.6 0.8 0.9 9.0 2025-26 GS 45 21:32 42.6 36.1 84.6 1.0 3.9 4.9 2.6 1.1 0.7 0.9 1.1 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.