Al Horford rempile pour deux ans chez les Warriors

L’aventure se poursuit dans la Baie pour Al Horford. Selon ESPN, le vétéran va décliner sa « player option » afin de parapher un nouveau contrat de deux ans et 14 millions de dollars avec les Warriors !

Arrivé l’été dernier après la fin de son aventure à Boston, l’intérieur de 40 ans avait vite trouvé sa place dans la rotation de Steve Kerr grâce à son expérience, sa défense et sa capacité à écarter le jeu. Golden State souhaitait conserver ce profil précieux pour encadrer un effectif toujours emmené par Stephen Curry et Draymond Green.

Ce nouvel accord permet aussi à Al Horford de franchir un cap symbolique. L’ancien des Hawks deviendra seulement le 13e joueur de l’histoire à disputer au moins vingt saisons en NBA, rejoignant un cercle très fermé où figurent notamment LeBron James, Vince Carter, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett ou Kobe Bryant.

Même si son temps de jeu est désormais plus limité, et qu’il doit particulièrement gérer son physique, Al Horford reste l’un des vétérans les plus respectés de la ligue. Sa polyvalence défensive, sa lecture du jeu et son adresse extérieure continuent d’en faire une option clé pour Steve Kerr, notamment lors des rencontres à enjeu.

En sécurisant son retour pour deux saisons supplémentaires, pleinement garanties, les Warriors misent d’ailleurs autant sur son apport sur le parquet que dans le vestiaire.

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31:21 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 33:28 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35:07 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35:07 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 31:38 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37:15 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33:02 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 30:30 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32:05 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32:15 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 31:38 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29:01 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHI 67 30:13 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 27:56 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29:03 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 30:30 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 26:46 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 60 27:38 42.3 36.3 89.5 1.3 4.8 6.2 2.1 1.4 0.6 0.8 0.9 9.0 2025-26 GS 45 21:32 42.6 36.1 84.6 1.0 3.9 4.9 2.6 1.1 0.7 0.9 1.1 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.