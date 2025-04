Al Horford, l’éternel cœur du champion

6 points à 2/7 au tir dont 0/3 de loin, 6 rebonds, 2 passes et 5 contres en 35 minutes. On ne peut pas dire que la ligne de stats d’Al Horford lors du Game 4 entre les Celtics et le Magic soit très impressionnante.

Mais comme un Draymond Green, ce que fait l’intérieur de Boston ne se voit que très peu dans les stats…

« Il devrait y avoir une feuille de statistiques séparée pour les gars comme lui, à cause du type de choses qu’il réalise », assure d’ailleurs son coach Joe Mazzula, en conférence de presse. « C’est un compétiteur incroyable. Il a réalisé absolument toutes les actions nécessaires pour nous aider à gagner. »

On peut quand même noter qu’un seul joueur de plus de 38 ans, avant lui, avait déjà contré plus de cinq tirs dans un match de playoffs. Et ce n’était pas n’importe qui puisqu’on parle de Kareem Abdul-Jabbar !

« Je ne le dirai jamais assez, mais Al est incroyable »

Avec ses contres sur Paolo Banchero, Franz Wagner et Anthony Black dans le premier quart-temps, puis Cory Joseph et encore Paolo Banchero dans le quatrième quart-temps, Al Horford a encore donné le ton défensivement pour les Celtics. Dans sa 18e saison, il continue de combler les brèches et de faire le travail de l’ombre.

« Cela nous stimule. Si Al peut le faire, dans le quatrième quart-temps, alors que le match est en jeu, il n’y a pas d’excuses pour les autres », explique Jaylen Brown. « C’est un point d’ancrage pour nous ».

Un point d’ancrage qui fait surtout le travail, le duo Franz Wagner – Paolo Banchero ayant shooté à 3/15 face à lui lors du Game 4. Globalement, il a tenu les joueurs du Magic à 5/19 quand il était le premier défenseur sur ce match, et ils ne sont qu’à 21/64 face à lui depuis le début de la série, soit seulement 32.8% de réussite.

« Je ne le dirai jamais assez, mais Al est incroyable », conclut Jayson Tatum. « Il est toujours là dans les grands moments. Le match est à égalité, il reste quatre minutes, et il fait des actions clés des deux côtés du terrain. Il a 38 ans et il défend tout-terrain, fait tout ce qu’on lui demande. C’est lui qui donne le ton. Il a le cœur d’un champion ».

Et c’est pour ça qu’il l’a été partout où il est passé, en NCAA (2006 et 2007) puis en NBA (2024).

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ☆ ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ☆ ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ☆ ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ☆ ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 ☆ BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 27 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 60 28 42.3 36.3 89.5 1.3 4.8 6.2 2.1 1.4 0.6 0.8 0.8 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.