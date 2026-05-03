Les Blazers prêts à foncer sur Giannis Antetokounmpo… ou Anthony Davis ?

Courant janvier, on apprenait que les Blazers envisageaient de se renforcer cette saison en utilisant Giannis Antetokounmpo comme levier. Mais peut-être bien qu’ils se renforceront en l’attirant maintenant dans leurs filets dès la saison prochaine.

En effet, d’après Jake Fischer, Portland pourrait être l’équipe la plus agressive sur le « dossier Giannis » !

Déjà, parce que Giannis Antetokounmpo a de fortes chances d’être échangé par les Bucks cet été. Ensuite, parce qu’il retrouverait dans l’Oregon Damian Lillard et Jrue Holiday, deux de ses anciens coéquipiers. Enfin, parce que les Blazers possèdent des jeunes (Scoot Henderson, Shaedon Sharpe), des contrats (Jerami Grant), mais surtout le contrôle des futurs « premier tour » de Draft de… Milwaukee (2028, 2029, 2030).

Anthony Davis comme plan B

Sachant que la franchise du Wisconsin pourrait acter son « opération reconstruction » dans les prochaines semaines, remettre la main sur ces précieux « assets » serait plutôt intéressant. En transférant le « Greek Freak » à l’Ouest, cela éviterait en tout cas de renforcer une équipe de la conférence Est, tout en lui permettant de rejoindre une formation aussi prometteuse qu’ambitieuse depuis la prise de fonctions de Tom Dundon au début du mois.

À noter que si la piste Giannis Antetokounmpo venait à échouer, Jake Fischer ajoute que Portland pourrait ensuite se rabattre sur Anthony Davis. Avant d’être envoyé à Washington, il avait déjà été approché avec une offre centrée autour de Jerami Grant (et des choix de Draft), mais Dallas avait préféré nettoyer ses finances et finalement accepter la proposition de la franchise de DC.

Récemment, « AD » s’interrogeait sur le futur des Wizards et cela pourrait donc faire les affaires des Blazers, qui devront dans tous les cas le convaincre de re-signer chez eux puisque, comme Giannis, il risque de tester le marché à l’été 2027. Mais il aura la possibilité de signer un nouveau contrat avant même le début de la saison 2027/28.