Les Blazers prêts à se renforcer « grâce » à Giannis Antetokounmpo ?

Partira, partira pas ? C’est la grande question de la « trade deadline » et elle concerne évidemment Giannis Antetokounmpo, que l’on sait de moins en moins épanoui à Milwaukee mais qui, selon Jake Fischer de The Stein Line, pourrait éventuellement aider les Blazers à se renforcer.

En effet, les dirigeants de Portland pourraient profiter d’un éventuel départ du « Greek Freak » vers New York pour récupérer Mikal Bridges dans l’affaire et donc faciliter la transaction entre Bucks et Knicks.

Mikal Bridges, un joueur qui plaît aux Blazers depuis déjà plusieurs années, à l’époque où Damian Lillard n’avait pas encore joué dans le Wisconsin. Et c’est justement le transfert de « Dame », réalisé en septembre 2023, qui pourrait bénéficier à la franchise de l’Oregon.

Tout simplement parce que Portland a le contrôle des « premier tour » de Draft de Milwaukee en 2028, 2029 et 2030 ! En cas de reconstruction, les Bucks aimeraient ainsi remettre la main sur ces précieux « assets ».

Séduisants depuis un mois, avec 11 victoires au cours de leurs 15 derniers matches, les Blazers rêvent encore des playoffs avec leur bilan équilibré (23-23) et ils entendent ainsi se montrer à l’affût d’ici la « trade deadline » du 5 février. Pour Mikal Bridges ou pour quelqu’un d’autre.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 30 29:12 64.5 39.5 65.8 2.8 7.2 10.0 5.6 2.6 0.9 3.3 0.7 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.