« On n’a aucune alchimie » : Giannis Antetokounmpo se désespère à Milwaukee…

Douze minutes. C’est le temps qu’il a fallu au Thunder pour prendre le large face à Milwaukee. Après un seul quart-temps, Oklahoma City comptait déjà vingt points d’avance. Notamment car Giannis Antetokounmpo a été parfaitement contenu par la défense du Thunder, ne prenant qu’un seul tir lors de ce premier acte.

Un début de match raté qui n’a pas plu à Doc Rivers. « Je pense que le Thunder a bien défendu sur Giannis, mais nous n’avons pas réussi à le trouver dans ses spots et pourtant c’est ce que nous avons travaillé aujourd’hui. Ces douze minutes ont fait la différence. Nous parlons de circulation de balle à l’entraînement et nous arrivons au match et notre attaque se résume à une passe, un tir. Nous avons joué comme OKC le voulait. »

Jamais, au fil des minutes suivantes, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo n’auront réussi à le trouver pour qu’il puisse inverser la tendance.

Le MVP des Finals 2021 ne prend au final que 11 tirs et, pour la troisième fois de la saison, il n’atteint pas la barre des vingt points, finissant avec 18 unités. Insuffisant pour empêcher la lourde défaite de son équipe (102-122).

« Je ne suis pas le genre de gars qui va crier pour demander le ballon, je n’ai jamais fait ça dans ma carrière », assure Giannis Antetokounmpo. « Mais j’ai joué avec des coéquipiers qui comprenaient que je pouvais créer du jeu, que ce soit pour moi ou pour eux, afin que l’équipe soit performante. Mes entraîneurs me parlent et m’expliquent qu’il y a cette théorie du cygne blanc et du cygne noir. Ils me disent que je dois être le cygne noir et demander davantage le ballon. C’est quelque chose que je n’ai jamais fait donc, peut-être que je dois le faire davantage. »

Un manque de cohésion

Ce duel face au Thunder n’est pas un acte isolé. Sur les quatre derniers matchs de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo tente, en moyenne, 12 tirs par soir contre 16.5 depuis le début de la saison et pourtant il tourne toujours à 64% de réussite. Ces problèmes offensifs se traduisent sur le bilan des Bucks, qui n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs. Milwaukee s’enlise à la 11e place de l’Est alors qu’Atlanta, 10e, a connu une série de quatre défaites consécutives avant de corriger le tir en s’imposant face aux Grizzlies ce mercredi.

« Nous ne jouons pas dur et nous ne jouons pas pour gagner », déplore la star de Milwaukee. « Nous ne jouons pas ensemble et nous n’avons aucune alchimie. Les gars sont égoïstes et ils essaient de faire leur truc chacun de leur côté. Quand nous sommes menés de 10, 15 ou 20 points, nous essayons de tout régler d’un coup, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Nous devons jouer possession après possession surtout face à des équipes comme OKC, San Antonio ou Minnesota. Nous devons comprendre qu’il faut jouer 48 minutes. Pendant 48 minutes, il faut trouver le meilleur tir possible et ne pas prendre le premier tir disponible. Faire une passe et tirer juste après ça, ne peut pas fonctionner face à ces équipes. »

Pour tenter de se remettre un peu d’aplomb, les Bucks vont recevoir les Nuggets, amputés de Nikola Jokic ce vendredi et les Mavericks, qui jouent sans Anthony Davis, ce dimanche.