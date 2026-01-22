À Milwaukee, Shai Gilgeous-Alexander fait la totale aux Bucks

Fin de « road trip » autoritaire pour le Thunder. Deux jours après sa victoire de 32 points à Cleveland, Oklahoma City a enchaîné avec un succès de 20 unités (102-122) sur le parquet des Bucks.

Étant encore privé d’un paquet de joueurs majeurs, de Jalen Williams à Isaiah Hartenstein, en passant par Alex Caruso, Aaron Wiggins ou encore Jaylin Williams, le champion en titre s’est appuyé à fond sur son leader, Shai Gilgeous-Alexander, auteur d’un match immense à 40 points (16/19 aux tirs), 11 passes et 7 rebonds (53 d’évaluation !).

« SGA » a ainsi largement remporté son duel avec un Giannis Antetokounmpo qui n’a pas eu son rendement habituel au « scoring » (19 points, 14 rebonds et 7 passes). Aux côtés du Canadien, Ajay Mitchell et l’inattendu Kenrich Williams ont tous les deux terminé avec 18 points dans un match où leurs adversaires n’ont jamais été devant au score.

Des jeux presque déjà faits après un quart-temps

Après seulement 1 minute 30 de jeu, Doc Rivers, privé de son côté de Myles Turner et Kevin Porter Jr, avait déjà pris un temps-mort après un 5-0 encaissé. Ces premières secondes de jeu allaient annoncer la couleur pour une entame de match globalement ratée pour les locaux. Ces derniers ont perdu 8 ballons dans le seul premier quart-temps, et les visiteurs, avec un « SGA » encore discret, ont pu en profiter.

Ajay Mitchell a notamment été l’un de ceux qui ont permis à Oklahoma de prendre 20 points d’avance à l’issue de ces 12 premières minutes (18-38). Milwaukee va traîner cet écart tout au long de la soirée, sans jamais parvenir à signer un « run » suffisamment important pour faire douter l’équipe d’en face.

La faute à un Shai Gilgeous-Alexander intenable qui, après avoir laissé le jeu venir à lui, a fait parler sa palette offensive pour s’ouvrir des chemins vers le cercle de façon continue. Les Bucks n’ayant pas vraiment d’arrière stoppeur défensif à lui opposer, le Canadien a déroulé et permis à sa formation, toujours en tête de 18 points à la pause (51-69), puis de 22 à l’entame du dernier quart-temps (77-99), de garder le cap.

Malgré cette avance confortable, Mark Daigneault a tout de même préféré renvoyer sa superstar et ses joueurs cadres dans le « garbage time ». Ils ne sortiront qu’à deux minutes de la fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense de Lu Dort sur Giannis Antetokounmpo. Pour seulement la troisième fois cette saison, le Grec n’a pas atteint la barre des 20 points inscrits. Le bulldog du Thunder, dont les minutes de jeu ont correspondu à celles du leader des Bucks, est pour beaucoup dans le fait que Giannis a shooté si peu (8/11). Malgré le déficit de taille, il a fait parler toute sa densité physique pour ralentir le Grec, l’empêcher au maximum de prendre de la vitesse et de s’élever vers le cercle. Dans le quatrième quart-temps, on l’a même vu intercepter un ballon quasiment à l’aveugle alors qu’il bataillait avec Giannis Antetokounmpo poste bas.

– Le Thunder s’éclate face aux équipes de l’Est. Ce succès intervient après une grosse victoire à Cleveland, et une courte défaite à Miami. Sur l’ensemble de la saison, OKC affiche un bilan à 9 victoires et 2 défaites face aux équipes de la conférence opposée. Avec le Heat, les Hornets sont la seule autre équipe de l’Est à avoir battu le champion en titre. Ce dernier affiche un tout aussi impressionnant bilan de 28 victoires et 6 défaites face aux écuries de l’Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.