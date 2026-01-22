Matchs
NBA
Matchs
NBA

Après quatre défaites, les Hawks se relancent à Memphis

Publié le 22/01/2026 à 7:02 Twitter Facebook

NBA – Grâce aux 32 points et 15 rebonds de Jalen Johnson, les Hawks maîtrisent Memphis (124-122) et mettent fin à leur série de quatre défaites consécutives.

Jalen JohnsonDe retour d’Europe, les Grizzlies recevaient les Hawks, sur une série de quatre défaites consécutives avant le coup d’envoi de cette rencontre. Memphis prend rapidement le contrôle de ce match et débute la partie avec un 12-1, mais Atlanta ne tarde pas à revenir.

Les Hawks comptent sur leur adresse à longue distance pour repasser devant, mais c’est Memphis qui mène toujours au terme de ce premier acte derrière un Jaren Jackson Jr. (17 points, 6 rebonds) déjà auteur de douze points (21-19). Le deuxième quart-temps est marqué par un échange de mots doux entre Ja Morant (23 points, 12 passes) et Mouhamed Gueye qui résulte d’une faute technique pour les deux joueurs.

Ja Morant s’illustre

Sur la possession suivante, le meneur de Memphis attaque l’intérieur d’Atlanta pour récupérer deux lancers francs. Sur la ligne, Ja Morant ne tremble pas (43-41). Cependant, c’est au tour des Hawks de créer un premier écart. Luke Kennard (18 points, 7/9 au tir, 4/5 de loin) réussit son quatrième tir primé de la soirée. L’arrière est suivi par Jalen Johnson (32 points, 15 rebonds, 8 passes), auteur d’un 2+1 suivi par un nouveau panier réussi dans la raquette (53-47).

Pour rester au contact, Memphis peut compter sur Ja Morant. Le meneur monte d’abord au dunk sur Jalen Johnson puis il réussit son huitième lancer de la soirée en autant de tentatives. Enfin, il efface l’ailier des Hawks pour s’offrir un panier facile, mais les Grizzlies courent toujours après le score au moment de rejoindre les vestiaires (66-59).

Après la pause, Ja Morant poursuit son petit festival. Il délivre une passe décisive pour Jaylen Wells à 3-points, envoie Cedric Coward au alley-oop et contre Dyson Daniels. Dans la foulée, Jaren Jackson Jr. se charge de donner l’avantage à son équipe (72-70).

Memphis craque dans les derniers instants

Les deux équipes ne se lâchent plus, mais grâce à un tir à mi-distance de Ja Morant à la toute fin de ce troisième quart-temps, Memphis mène toujours (95-94). Pendant tout ce dernier acte, les deux équipes restent au coude-à-coude et il n’y a qu’un seul point d’écart en faveur d’Atlanta au moment d’entrer dans la dernière minute de la partie. Jalen Johnson se charge de donner trois points d’avance à son équipe et Memphis craque.

Les hommes de Tuomas Iisalo ont quatre lancers francs pour revenir à égalité ou passer devant, mais ils n’en réussissent qu’un seul. Dans la foulée, Ja Morant manque le tir de la gagne et Memphis s’incline 122 à 124.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Hawks dedans dès le début de match. Lors de l’affrontement face aux Bucks, les Hawks s’étaient illustrés malgré eux avec un 1/22 à 3-points en première mi-temps. Cette fois-ci, les joueurs de Quin Snyder avaient réglé la mire dès le début de match. Si la machine a mis quelques minutes avant de se mettre en route, Onyeka Okongwu s’est montré avec deux tirs de loin, mais c’est surtout Luke Kennard qui avait la main chaude. L’ancien des Clippers a démarré la partie avec un 4/4 derrière l’arc, ce qui a permis à Atlanta de prendre un premier avantage. Sur ce match, les Hawks ont tiré à 44 % derrière l’arc contre 34 % pour Memphis.

Ja Morant sur tous les fronts. Pour essayer de ramener la victoire à son équipe, Ja Morant s’est employé. D’abord, il y a eu ce passage étalé sur le deuxième et troisième quart-temps où il a alterné entre lancers francs, paniers dans la raquette et passes décisives, mais il s’est aussi montré en défense avec deux contres sur Dyson Daniels. Cependant, malgré ses 23 points et 12 passes décisives, il est à l’origine de 5 des 17 ballons perdus de Memphis et il a également manqué le tir de la gagne. Et les Grizzlies ont surtout perdu…

Atlanta retrouve le chemin de la victoire. Après quatre défaites consécutives, Atlanta remporte enfin un match. Un succès porté par la nouvelle solide prestation de Jalen Johnson auteur de 32 points et 15 rebonds, mais aussi par un bel apport du banc. En plus de Luke Kennard, CJ McCollum s’est également montré avec 15 unités. Atlanta aura l’occasion de confirmer ce vendredi avec une réception des Suns.

Memphis Grizzlies / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ja Morant 30 7/15 1/4 8/8 1 1 2 12 4 1 5 3 1 23 28
Jaylen Wells 26 6/16 2/9 4/4 2 2 4 0 4 1 0 0 3 18 13
Jaren Jackson Jr. 32 6/12 1/4 4/5 0 6 6 2 5 1 5 0 7 17 14
Cedric Coward 26 7/15 3/5 0/0 2 5 7 0 1 2 3 1 11 17 16
John Konchar 21 1/1 0/0 0/0 0 5 5 0 0 2 1 1 -1 2 9
Jock Landale 28 5/13 1/2 2/4 6 5 11 3 2 0 0 0 -1 13 17
Cam Spencer 20 3/8 2/5 3/3 2 0 2 4 1 0 2 0 -7 11 10
Kentavious Caldwell-Pope 18 3/3 1/1 2/2 0 4 4 3 2 0 1 0 -9 9 15
GG Jackson 21 4/6 0/1 1/1 0 2 2 1 3 0 0 2 -11 9 12
Vince Williams Jr. 18 1/4 1/4 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -3 3 1
Total 43/93 12/35 24/27 13 30 43 26 23 7 17 7 122
Atlanta Hawks / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Johnson 39 10/21 2/6 10/11 2 13 15 8 2 1 4 0 0 32 40
Onyeka Okongwu 28 6/10 4/8 2/3 2 7 9 1 6 1 7 2 -3 18 19
Nickeil Alexander-Walker 33 3/11 2/9 3/3 1 1 2 4 2 1 2 2 1 11 10
Corey Kispert 14 3/5 2/4 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 -11 8 10
Dyson Daniels 35 1/9 0/0 1/2 3 4 7 8 2 0 1 0 -2 3 8
Luke Kennard 25 7/9 4/5 0/0 1 3 4 2 3 2 0 0 5 18 24
CJ McCollum 26 6/14 3/7 0/0 0 0 0 6 1 2 1 1 5 15 15
Mouhamed Gueye 18 3/7 1/4 0/2 1 0 1 2 3 0 0 0 0 7 4
Vit Krejci 11 2/3 1/1 2/3 1 1 2 1 2 0 0 0 8 7 8
Christian Koloko 11 2/3 1/1 0/0 0 1 1 0 3 1 1 1 7 5 6
Total 43/92 20/45 18/24 11 31 42 34 24 9 16 6 124

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA87
CLE94
BOS119
IND104
NYK120
BRO66
MEM122
ATL124
NOR104
DET112
MIL102
OKC122
SAC109
TOR122

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Thibault Mairesse
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Memphis Grizzlies en 1 clic

Atlanta Hawks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes