Après quatre défaites, les Hawks se relancent à Memphis

De retour d’Europe, les Grizzlies recevaient les Hawks, sur une série de quatre défaites consécutives avant le coup d’envoi de cette rencontre. Memphis prend rapidement le contrôle de ce match et débute la partie avec un 12-1, mais Atlanta ne tarde pas à revenir.

Les Hawks comptent sur leur adresse à longue distance pour repasser devant, mais c’est Memphis qui mène toujours au terme de ce premier acte derrière un Jaren Jackson Jr. (17 points, 6 rebonds) déjà auteur de douze points (21-19). Le deuxième quart-temps est marqué par un échange de mots doux entre Ja Morant (23 points, 12 passes) et Mouhamed Gueye qui résulte d’une faute technique pour les deux joueurs.

Ja Morant s’illustre

Sur la possession suivante, le meneur de Memphis attaque l’intérieur d’Atlanta pour récupérer deux lancers francs. Sur la ligne, Ja Morant ne tremble pas (43-41). Cependant, c’est au tour des Hawks de créer un premier écart. Luke Kennard (18 points, 7/9 au tir, 4/5 de loin) réussit son quatrième tir primé de la soirée. L’arrière est suivi par Jalen Johnson (32 points, 15 rebonds, 8 passes), auteur d’un 2+1 suivi par un nouveau panier réussi dans la raquette (53-47).

Pour rester au contact, Memphis peut compter sur Ja Morant. Le meneur monte d’abord au dunk sur Jalen Johnson puis il réussit son huitième lancer de la soirée en autant de tentatives. Enfin, il efface l’ailier des Hawks pour s’offrir un panier facile, mais les Grizzlies courent toujours après le score au moment de rejoindre les vestiaires (66-59).

Après la pause, Ja Morant poursuit son petit festival. Il délivre une passe décisive pour Jaylen Wells à 3-points, envoie Cedric Coward au alley-oop et contre Dyson Daniels. Dans la foulée, Jaren Jackson Jr. se charge de donner l’avantage à son équipe (72-70).

Memphis craque dans les derniers instants

Les deux équipes ne se lâchent plus, mais grâce à un tir à mi-distance de Ja Morant à la toute fin de ce troisième quart-temps, Memphis mène toujours (95-94). Pendant tout ce dernier acte, les deux équipes restent au coude-à-coude et il n’y a qu’un seul point d’écart en faveur d’Atlanta au moment d’entrer dans la dernière minute de la partie. Jalen Johnson se charge de donner trois points d’avance à son équipe et Memphis craque.

Les hommes de Tuomas Iisalo ont quatre lancers francs pour revenir à égalité ou passer devant, mais ils n’en réussissent qu’un seul. Dans la foulée, Ja Morant manque le tir de la gagne et Memphis s’incline 122 à 124.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Hawks dedans dès le début de match. Lors de l’affrontement face aux Bucks, les Hawks s’étaient illustrés malgré eux avec un 1/22 à 3-points en première mi-temps. Cette fois-ci, les joueurs de Quin Snyder avaient réglé la mire dès le début de match. Si la machine a mis quelques minutes avant de se mettre en route, Onyeka Okongwu s’est montré avec deux tirs de loin, mais c’est surtout Luke Kennard qui avait la main chaude. L’ancien des Clippers a démarré la partie avec un 4/4 derrière l’arc, ce qui a permis à Atlanta de prendre un premier avantage. Sur ce match, les Hawks ont tiré à 44 % derrière l’arc contre 34 % pour Memphis.

– Ja Morant sur tous les fronts. Pour essayer de ramener la victoire à son équipe, Ja Morant s’est employé. D’abord, il y a eu ce passage étalé sur le deuxième et troisième quart-temps où il a alterné entre lancers francs, paniers dans la raquette et passes décisives, mais il s’est aussi montré en défense avec deux contres sur Dyson Daniels. Cependant, malgré ses 23 points et 12 passes décisives, il est à l’origine de 5 des 17 ballons perdus de Memphis et il a également manqué le tir de la gagne. Et les Grizzlies ont surtout perdu…

– Atlanta retrouve le chemin de la victoire. Après quatre défaites consécutives, Atlanta remporte enfin un match. Un succès porté par la nouvelle solide prestation de Jalen Johnson auteur de 32 points et 15 rebonds, mais aussi par un bel apport du banc. En plus de Luke Kennard, CJ McCollum s’est également montré avec 15 unités. Atlanta aura l’occasion de confirmer ce vendredi avec une réception des Suns.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.