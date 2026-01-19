Matchs
Les Bucks ont encore eu très chaud face aux Hawks

NBA – Alors qu’ils ont eu jusqu’à 23 points d’avance, les Bucks ont bien failli laisser filer le match face aux Hawks. Mais ils ont finalement réussi à résister jusqu’au bout (110-112).

Les BucksC’est à Atlanta, ville de Martin Luther King Jr, que le marathon du « MLK Day » débute avec les Hawks qui reçoivent les Bucks. Les deux équipes sont dans des dynamiques difficiles, et ça se voit.

Les joueurs d’Atlanta et de Milwaukee, qui restent sur trois défaites consécutives de chaque côté, livrent ainsi un début de match très moyen. Néanmoins, un coup de chaud à 3-points d’AJ Green en deuxième quart-temps permet aux visiteurs de prendre le large. Surtout qu’en face, les joueurs de Quin Snyder ne mettent pas un tir de loin…

À la mi-temps, Giannis Antetokounmpo (14 points, 12 rebonds) est déjà en double-double, et les Bucks sont à +16 (38-54). Explication : les Hawks ont signé un 1/22 derrière la ligne à 3-points en première mi-temps !

Mais cette maladresse ne pouvait pas durer éternellement et, en l’absence de Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher, ce sont Jalen Johnson et Nickeil Alexander-Walker qui retrouvent la mire dans le troisième quart-temps. L’écart se réduit petit à petit, pour nous offrir un money-time finalement bouillant.

Les deux dernières minutes seront même exceptionnelles alors que CJ McCollum avait fait passer les Hawks devant au tableau d’affichage (102-101) pour la première fois depuis le premier quart-temps. Mais AJ Green répond dans la foulée à 3-points, avant que Jalen Johnson ne réplique aussitôt. Egalement de loin. C’est alors Bobby Portis qui se décale pour remettre les Bucks en tête, avant que Jalen Johnson ne perde le ballon face à Ryan Rollins.

Giannis Antetokounmpo peut finir la contre-attaque mais CJ McCollum puis Nickeil Alexander-Walker n’abdiquent pas et, après un lancer-franc laissé en route par Ryan Rollins, l’ancien des Wizards a encore le temps d’égaliser, voire de faire gagner son équipe. Mais il n’arrive pas à dépasser Kyle Kuzma et son tir est beaucoup trop compliqué.

Victoire finale des Bucks (110-112) sur le parquet des Hawks. Giannis Antetokounmpo peut souffler un grand coup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Hawks aux deux visages. Et surtout à l’adresse extrêmement fluctuante. Car la troupe de Quin Snyder a été obligé de courir après le score à cause de son 1/22 à 3-points en première mi-temps, avant de revenir grâce à son 11/20 de loin après la pause. Un retournement complet de situation qui n’a pas suffi.

– Des Bucks qui respirent un peu. Il faut voir le visage de Giannis Antetokounmpo après le buzzer final. Le « Greek Freak » était visiblement soulagé d’avoir remporté un match qui semblait encore filer entre les doigts de son équipe, mais il semblait aussi exaspéré que son équipe se retrouve une nouvelle fois dans cette situation. Néanmoins, Milwaukee met fin à sa série de trois défaites de suite et se rapproche des Hawks, 10e à l’Est…

Atlanta Hawks / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nickeil Alexander-Walker 39 9/20 7/16 7/7 0 6 6 6 1 1 0 1 -1 32 35
Jalen Johnson 40 11/24 3/6 3/6 5 11 16 6 2 0 2 1 16 28 33
Dyson Daniels 30 8/16 0/2 1/1 3 6 9 10 5 3 2 1 0 17 30
Onyeka Okongwu 34 0/6 0/3 4/4 4 6 10 4 5 2 1 1 -9 4 14
Corey Kispert 20 1/4 0/3 0/0 0 1 1 1 1 1 1 0 5 2 1
CJ McCollum 25 5/11 2/4 5/6 0 3 3 3 3 0 2 1 17 17 15
Asa Newell 12 3/5 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 1 1 -3 6 5
Mouhamed Gueye 10 1/3 0/1 0/0 1 2 3 0 0 1 1 0 -8 2 3
Luke Kennard 10 1/1 0/0 0/0 1 2 3 1 0 0 0 0 -19 2 6
Vit Krejci 20 0/6 0/6 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 -8 0 -4
Total 39/96 12/42 20/24 14 37 51 33 19 9 10 6 110
Milwaukee Bucks / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Giannis Antetokounmpo 30 7/12 0/1 7/12 3 14 17 6 3 1 3 1 -8 21 33
A.J. Green 42 6/12 6/12 0/0 0 3 3 1 2 0 2 0 14 18 14
Ryan Rollins 29 6/12 1/4 1/2 0 3 3 3 5 2 2 1 -5 14 14
Myles Turner 28 5/10 4/6 0/0 0 8 8 1 2 0 2 0 -7 14 16
Kyle Kuzma 30 3/9 1/4 3/4 0 1 1 1 2 0 1 1 -16 10 5
Bobby Portis 23 8/15 3/7 0/0 0 3 3 1 2 0 0 0 6 19 16
Kevin Porter Jr. 28 2/5 0/0 5/5 0 6 6 7 3 1 3 1 3 9 18
Pete Nance 15 2/3 1/1 0/0 1 3 4 2 1 2 0 1 13 5 13
Gary Harris 15 0/1 0/1 2/2 0 2 2 2 0 2 0 0 10 2 7
Total 39/79 16/36 18/25 4 43 47 24 20 8 13 5 112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Dimitri Kucharczyk
