Les Bucks ont encore eu très chaud face aux Hawks

C’est à Atlanta, ville de Martin Luther King Jr, que le marathon du « MLK Day » débute avec les Hawks qui reçoivent les Bucks. Les deux équipes sont dans des dynamiques difficiles, et ça se voit.

Les joueurs d’Atlanta et de Milwaukee, qui restent sur trois défaites consécutives de chaque côté, livrent ainsi un début de match très moyen. Néanmoins, un coup de chaud à 3-points d’AJ Green en deuxième quart-temps permet aux visiteurs de prendre le large. Surtout qu’en face, les joueurs de Quin Snyder ne mettent pas un tir de loin…

À la mi-temps, Giannis Antetokounmpo (14 points, 12 rebonds) est déjà en double-double, et les Bucks sont à +16 (38-54). Explication : les Hawks ont signé un 1/22 derrière la ligne à 3-points en première mi-temps !

Mais cette maladresse ne pouvait pas durer éternellement et, en l’absence de Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher, ce sont Jalen Johnson et Nickeil Alexander-Walker qui retrouvent la mire dans le troisième quart-temps. L’écart se réduit petit à petit, pour nous offrir un money-time finalement bouillant.

Les deux dernières minutes seront même exceptionnelles alors que CJ McCollum avait fait passer les Hawks devant au tableau d’affichage (102-101) pour la première fois depuis le premier quart-temps. Mais AJ Green répond dans la foulée à 3-points, avant que Jalen Johnson ne réplique aussitôt. Egalement de loin. C’est alors Bobby Portis qui se décale pour remettre les Bucks en tête, avant que Jalen Johnson ne perde le ballon face à Ryan Rollins.

Giannis Antetokounmpo peut finir la contre-attaque mais CJ McCollum puis Nickeil Alexander-Walker n’abdiquent pas et, après un lancer-franc laissé en route par Ryan Rollins, l’ancien des Wizards a encore le temps d’égaliser, voire de faire gagner son équipe. Mais il n’arrive pas à dépasser Kyle Kuzma et son tir est beaucoup trop compliqué.

Victoire finale des Bucks (110-112) sur le parquet des Hawks. Giannis Antetokounmpo peut souffler un grand coup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Hawks aux deux visages. Et surtout à l’adresse extrêmement fluctuante. Car la troupe de Quin Snyder a été obligé de courir après le score à cause de son 1/22 à 3-points en première mi-temps, avant de revenir grâce à son 11/20 de loin après la pause. Un retournement complet de situation qui n’a pas suffi.

– Des Bucks qui respirent un peu. Il faut voir le visage de Giannis Antetokounmpo après le buzzer final. Le « Greek Freak » était visiblement soulagé d’avoir remporté un match qui semblait encore filer entre les doigts de son équipe, mais il semblait aussi exaspéré que son équipe se retrouve une nouvelle fois dans cette situation. Néanmoins, Milwaukee met fin à sa série de trois défaites de suite et se rapproche des Hawks, 10e à l’Est…

