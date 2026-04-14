Anthony Davis a des doutes sur le futur des Wizards

Contrairement à Trae Young, Anthony Davis a débarqué aux Wizards sans passer par la traditionnelle conférence de presse de présentation ! Dans la capitale depuis février, l’intérieur All-Star n’a pas encore disputé la moindre minute avec sa nouvelle équipe, et ses réactions étaient pour l’instant réservées à des podcasts.

Lundi, c’était donc un mini-événement puisque Anthony Davis a répondu aux questions de la presse de Washington, et il n’imagine pas les Wizards prendre un virage à 180° après avoir terminé avec le pire bilan de la saison.

« Je suis dans cette ligue depuis longtemps, et j’ai connu des équipes qui perdent… », a-t-il ainsi rappelé. « C’est très difficile de passer d’une équipe perdante à un prétendant au titre, n’est-ce pas ? Je pense qu’une seule équipe l’a fait : Boston en 2008. C’est la seule, non ? Même quand j’étais à New Orleans et que nous avons connu deux saisons perdantes, puis atteint les playoffs lors de la troisième — c’était déjà un énorme progrès : cela montre que vous êtes sur une trajectoire positive. »

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Pour Anthony Davis, il est indispensable de connaître les ambitions des dirigeants et les moyens qu’ils sont prêts à mettre pour viser les sommets, avant de s’engager sur le long terme avec le club.

« Si quelque chose ressort de ces discussions qui va dans ce sens, et évidemment, on ne le saura qu’au début de la saison prochaine, c’est ce que j’aimerais voir. Quel est notre plan pour gagner la saison prochaine ? Et comment ? Pas juste dire ‘voici le plan’, mais comment l’exécuter ? Et en fonction de ça, on verra ce qui se passe. »

C’est d’autant plus important qu’Anthony Davis a la possibilité, à la fin de la prochaine saison, de faire jouer sa clause libératoire et de tester le marché. Si le projet Wizards ne le convainc pas ou ne fonctionne pas, on l’imagine mal aller au bout de son contrat ou même prolonger.

« Je suis sous contrat et que l’on règle quelque chose cet été, en bien ou en mal, en octobre, je porterai le maillot des Wizards de Washington, et je ferai mon maximum pour gagner des matches. Ça, ça ne changera jamais » prévient-il toutefois à propos de son avenir. « Cet été, je vais me préparer, m’entraîner et garder en tête que je serai ici l’an prochain. Non seulement parce que je suis sous contrat, mais aussi parce que j’aime ces jeunes joueurs. Je ne vais pas mentir. J’ai l’impression qu’ils sont tous mes enfants. »

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 20 31:18 50.6 27.0 72.8 3.1 8.0 11.1 2.8 2.1 1.1 2.1 1.7 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.