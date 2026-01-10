Trae Young voit grand pour la jeunesse des Wizards

Les choses sont allées vite, très vite même, pour Trae Young en une semaine. Il y a quatre jours, on apprenait qu’il était sur le départ des Hawks et, seulement deux jours plus tard, il était envoyé chez les Wizards (contre CJ McCollum et Corey Kispert).

Son changement d’équipe à peine digéré, le voilà déjà dans la capitale, où il a été présenté à la presse en marge du match entre Washington et New Orleans (perdu par les siens).

Et le meneur apprécie particulièrement de retrouver Travis Schlenk et Will Dawkins, deux dirigeants qu’il connaît bien, pour les avoir côtoyés à Atlanta, en NBA, et dans l’Oklahoma, où il a joué au lycée puis à l’université.

« J’ai juste la sensation d’arriver dans un endroit où je peux être moi-même » a-t-il déclaré. « Je suis entouré de gens qui me connaissent évidemment depuis longtemps, qui savent quel type de personne je suis et quel genre de gagneur je veux être. »

Et tant pis si débarquer chez les Wizards, habitués à – beaucoup – perdre depuis trois ans, nécessite du temps avant de se mettre à gagner : « C’est un processus à prendre au jour le jour » a-t-il ensuite concédé. « Je sais ce que ça implique, rien ne sera facile, mais je sais que c’est un endroit qui me motive et j’étais déjà enthousiaste quand j’ai su que c’était une possibilité [d’atterrir ici]. »

Un nouveau magicien chez les Wizards

Pour son coach, Brian Keefe, Trae Young « va tirer l’équipe vers le haut et favoriser la progression des joueurs, notamment celle des jeunes », car c’est « un créateur d’élite ». La bonne nouvelle, c’est que le meneur arrive en pensant avant tout au collectif.

« Je veux juste tirer le meilleur de ces jeunes joueurs sur le terrain » a-t-il ainsi livré, en faisant forcément référence à Alex Sarr et Bilal Coulibaly. « Quand je serai en mesure de retrouver les parquets, je veux montrer que je peux tirer le meilleur de cette équipe et des jeunes qui m’entourent. En espérant faire en sorte qu’un ou deux de ces gars-là deviennent All-Stars. C’est mon objectif. »

Du côté de Will Dawkins, impossible de ne pas s’enthousiasmer également, puisque le quadruple All-Star qu’est Trae Young devrait permettre à Washington de franchir un cap collectivement. En plus de redonner de l’attractivité à toute une franchise.

« Il joue un type de basket excitant que nous avons hâte de voir ici » a expliqué le GM. « Il joue avec un tel niveau de confiance et de compétitivité que nous pensions devoir intégrer à l’équipe. C’est ce qui le démarque quand on le regarde jouer contre les autres meneurs/arrières. Nous sommes heureux de l’avoir parmi nous. C’est une véritable force depuis son arrivée dans la ligue. Il a évolué pour devenir l’un des meilleurs créateurs et c’est ce que nous allons continuer à rechercher tant qu’il sera ici. »

À quand ses débuts avec Washington ?

Quelques heures auparavant, Trae Young faisait ses adieux aux Hawks, dans un message qu’il n’aurait « jamais pensé écrire ». Assumant d’avoir échoué dans la quête de son précédent objectif, à Atlanta, où il a « adoré » jouer et grandir. Ne doutant pas non plus que cette période fera de lui « le meilleur joueur et la meilleure personne possible » pour la prochaine étape de son parcours.

« Ces dernières années n’ont pas été comme je l’aurais voulu » a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. « Ramener un titre à Atlanta a toujours été mon objectif. Cependant, entre les blessures, les contretemps et des situations insensées, nous n’avons jamais vraiment pu exprimer notre plein potentiel. […] Puis, la douleur de rester au même endroit a fini par remplacer l’incertitude liée au changement. Le changement est souvent accueilli avec peur, mais je le vois plutôt comme une nouvelle opportunité. Je me lance vers ce prochain chapitre avec enthousiasme, la tête haute et le regard tourné vers l’avant. Il est temps de voir ce qu’il est possible de faire quand le soutien est réel et que la vision est claire. Place à la suite. »

Concernant « la suite » justement, Trae Young doit d’abord soigner ses douleurs au genou et à la cuisse avant de pouvoir étrenner son numéro 3 – autrefois porté par Bradley Beal dans la capitale – au sein de sa nouvelle équipe.

« On en apprend un peu plus chaque jour par rapport à sa blessure et on en saura encore plus ce week-end » a d’ailleurs assuré Will Dawkins. « On espère le voir rapidement sur le terrain, pour qu’il puisse prendre une décision concernant sa ‘player option’ en vue de l’été prochain. Quant à savoir quand ça arrivera… Je n’en sais rien, mais on ne précipitera rien. On veut qu’il soit à 100% avant de le faire reprendre. »

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.