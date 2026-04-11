Les Wizards termineront avec le pire bilan de la ligue

En NBA, il y avait aussi de l’enjeu en bas du classement, car deux équipes pouvaient encore terminer la saison avec le pire bilan de la ligue : les Pacers et les Wizards.

Finalement, « grâce » à leur énième défaite contre le Heat, leur 64e de la saison, leur 25e en 26 matchs et leur 9e de suite, ce sont les Wizards qui décrochent le « Graal ». Les voilà maintenant assurés de repartir avec un choix dans le Top 5 de la Draft 2026 lors de la traditionnelle « Lottery » du mois de mai.

Néanmoins, cela ne garantit pas à Washington de toucher le gros lot en juin, puisque la franchise de la capitale n’aura « que » 14% de chances de récupérer le premier choix. Soit autant que les Pacers et vraisemblablement les Nets, les deux autres équipes appelées à terminer avec l’un des trois plus mauvais bilans cette saison.

Rappelons aussi que les Pistons en 2023, les Pistons en 2024 et le Jazz en 2025 s’étaient à chaque fois retrouvés avec un 5e choix à la Draft, alors qu’ils avaient pourtant obtenu le pire bilan en saison régulière. Preuve que le « tanking » n’est pas forcément gage de réussite, avec 47.9% de chances de recevoir un « simple » 5e choix.

Heureusement, la cuvée 2026 est considérée comme un grand cru et AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cameron Boozer, Caleb Wilson, Keaton Wagler, Darius Acuff Jr. ou encore Kingston Flemings devraient pouvoir garnir les rangs des Wizards. Déjà dotés de Trae Young, Anthony Davis, Alex Sarr et Bilal Coulibaly, pour ne citer qu’eux.