Top 4, playoffs, play-in… Les enjeux des deux dernières journées

Deux « multiplex », vendredi et dimanche. Trente matches. Et une multitude de scénarios possibles. Cette fin de saison régulière s’annonce haletante. Dans les deux conférences, le suspense reste entier dans la course aux playoffs. Si Oklahoma City et Detroit sont assurés de terminer en tête, et si les Spurs finiront deuxièmes à l’Ouest, la hiérarchie demeure très mouvante derrière eux. Voici les différentes batailles à suivre.

Le Top 4 de l’Est

En s’imposant au Madison Square Garden jeudi, les Knicks ont conservé un mince espoir de chiper la deuxième place aux Celtics. Pour Boston, l’équation est simple : une victoire face aux Pelicans ou au Magic, à domicile, suffira pour verrouiller ce statut de dauphin des Pistons, et donc un premier tour face à un qualifié du premier play-in. New York gardera un œil devant, mais devra aussi surveiller les Cavaliers dans son rétroviseur.

Les joueurs de Mike Brown ont encore deux gros rendez-vous à négocier face aux Raptors et aux Hornets, deux équipes qui ont elles aussi beaucoup à jouer. Cleveland doit espérer un double faux pas des Knicks pour pouvoir grimper sur le podium puisque, en cas d’égalité, New York aura l’avantage grâce aux confrontations directes (2-1).

Les Cavaliers ont davantage de chances de se retrouver avec un dernier match sans enjeu face aux Wizards, ce qui pourrait leur permettre de reposer leurs titulaires en attendant de connaître l’identité du 5e de l’Est.

Le match à suivre : Knicks – Raptors (01h30 dans la nuit de vendredi à samedi)

Si la logique est respectée sur tous les parquets, New York verra Boston sécuriser sa deuxième place. Un succès contre Toronto garantirait aux coéquipiers de Jalen Brunson la troisième place et servirait de répétition générale idéale, alors qu’un premier tour face à la franchise canadienne reste tout à fait plausible.

La lutte pour le play-in de l’Est

C’est une bataille dans la bataille. Six équipes peuvent encore terminer entre la 5e et la 10e place, et tout pourrait se jouer dans la nuit de dimanche à lundi, autour de 02h30 du matin, au terme du multiplex de l’Est.

Toronto et Atlanta sont pour le moment en position favorable, avec une victoire d’avance sur le reste du peloton pour éviter le play-in. Mais rien ne sera offert ni aux Raptors ni aux Hawks. La franchise de Géorgie doit se méfier après deux défaites de rang, avec encore deux rencontres face aux Cavaliers et au Heat, deux équipes du Top 10.

Très inconstant cette saison, le Magic a peut-être relancé la machine au meilleur moment. Orlando reste sur quatre victoires de suite et pourrait profiter de deux déplacements abordables contre des Bulls en roue libre puis des Celtics qui feront vraisemblablement tourner si leur deuxième place est déjà assurée. Les Floridiens n’ont de toute façon pas le choix : pour dépasser Toronto et/ou Atlanta, il leur faudra impérativement signer un 2/2 et espérer un 0/2 de leurs concurrents directs, puisque Orlando ne possède le tie-break sur aucun des deux.

Les Sixers et les Hornets se disputent provisoirement la 8e place, synonyme d’une cartouche supplémentaire au play-in en cas de défaite lors du premier match. Philadelphie semble avoir son destin en main avec des matches face à Indiana et Milwaukee, mais l’absence de Joel Embiid, et plus globalement une attaque encore diminuée, peut peser lourd. Quant à Miami, actuellement 10e, la situation est limpide : le Heat doit battre Washington puis Atlanta, tout en espérant que les Sixers ou les Hornets perdent leurs deux derniers matchs afin de remonter dans la hiérarchie. L’avantage des confrontations directes joue néanmoins en faveur de Miami dans les deux cas.

Le match à suivre : Atlanta – Cleveland (01h00 dans la nuit de vendredi à samedi)

Les Hawks ont beaucoup à gagner en recevant les Cavaliers : mettre la pression sur leurs concurrents dans la course à la 5e place, mais aussi envoyer un message à Cleveland, qui pourrait être leur adversaire au premier tour si les Cavs conservent la 4e place.

La lutte pour le podium de l’Ouest

Les Nuggets ont leur destin en main. Mais quel programme ! Denver doit encore se mesurer au Top 2 de la conférence. Reste à savoir si le Thunder et les Spurs joueront le coup à fond, même si Victor Wembanyama doit participer à au moins un de ces deux derniers matches pour rester éligible aux récompenses de fin de saison. La franchise du Colorado dispose au moins d’un joker sur les Rockets, avec une victoire d’avance et le tie-break.

Houston vise avant tout l’avantage du terrain au premier tour, que ce soit en terminant 3e ou 4e de l’Ouest. Cela passera par un éventuel coup de pouce des Lakers, à condition aussi de faire le travail face aux Wolves puis aux Grizzlies pour boucler la saison régulière sur une série de dix victoires.

Pour Los Angeles, cette fin de saison pourrait au contraire se traduire par une glissade de la 3e à la 5e place, notamment à cause des blessures de Luka Doncic et d’Austin Reaves. Dans leur malheur, LeBron James et ses coéquipiers ont toutefois l’avantage de recevoir les Suns, déjà assurés de la 7e place et qui ont laissé entendre qu’ils privilégieraient le repos, puis le Jazz, composé en grande partie de joueurs de G-League.

Le match à suivre : Denver – San Antonio (02h30 dans la nuit de dimanche à lundi)

Un nouveau duel entre les Nuggets et les Spurs a de quoi faire saliver après le dernier affrontement XXL entre Nikola Jokic et Victor Wembanyama. Cette affiche pourrait permettre aux joueurs du Colorado de verrouiller le podium de la conférence et de s’offrir un premier tour face aux Wolves, qu’ils ont dominés en saison régulière (3-1).

Les affiches du play-in de l’Ouest

Difficile d’imaginer un duel plus frontal pour conclure la saison régulière. Et sans doute peu de monde, en début d’exercice, aurait imaginé qu’un Clippers – Blazers puisse devenir aussi décisif. En cas de succès dans l’Oregon, les Clippers termineront 8es. Kawhi Leonard et les siens iraient alors défier Phoenix lors du premier match de play-in.

Pour Portland, cette petite finale à domicile peut permettre d’éviter le piège d’un match de play-in à la vie, à la mort face à des Warriors revigorés par le retour de Stephen Curry. Encore très inexpérimenté dans les matches à enjeu, le groupe de Portland sera plongé dans le grand bain dès la nuit prochaine.