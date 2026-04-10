Pour le retour de Jayson Tatum au Garden, les Knicks matent les Celtics

C’est sans Jaylen Brown, préservé, que Jayson Tatum retrouvait le Madison Square Garden, cette nuit. La salle où il s’était rompu le tendon d’Achille il y a bientôt un an, ne lui laissant donc pas un bon souvenir.

Productif (24 points, 13 rebonds, 8 passes) mais maladroit (7 sur 22 au shoot, 6 pertes de balle), « Jay-T » a pu compter sur le précieux soutien en sortie de banc de Payton Pritchard (23 points, 6 passes) et Baylor Scheierman (20 points) à ses côtés, mais ça n’a pas suffi à s’offrir le scalp des Knicks de Josh Hart (26 points) et Jalen Brunson (25 points, 10 passes).

Josh Hart décisif

C’est d’ailleurs Josh Hart qui a volé la vedette à Jayson Tatum dans cette partie, grâce à sa fin de match canon : 8 des 9 derniers points de New York, avec le « layup » pour repasser devant pour de bon, puis les deux 3-points pour plier l’affaire (112-106).

Avant ça, même privés de leur meilleur marqueur, les Celtics ont joué crânement leur chance, dans ce qui pouvait leur permettre de s’assurer la 2e place et un nouveau titre de Division. Il n’en sera finalement rien, car Josh Hart est passé par là dans le « money time » et parce que Boston a un peu trop manqué de régularité tout au long de la rencontre, équilibrée mais décidée lorsque les Knicks ont pu accélérer au bon moment.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jayson Tatum a rejoué là où tout avait basculé pour lui. Physiquement, Jayson Tatum était parvenu à rassurer tout le monde depuis son retour de blessure. Mentalement, il lui fallait encore passer l’épreuve du Madison Square Garden, l’endroit où son tendon d’Achille avait lâché en mai 2025. C’est désormais chose faite, même si sa soirée n’était pas la plus réussie qui soit, entre la défaite sur le fil et son déchet au shoot ou balle en main, tout ça étant notamment dû à ses responsabilités accrues en l’absence de Jaylen Brown. Mais l’essentiel était ailleurs pour le grand revenant des Celtics.

– Josh Hart, le facteur X. Meilleur marqueur de la partie, Josh Hart a fait la différence dans le quatrième quart-temps, avec 15 de ses 26 points, mais surtout 8 des 9 derniers des Knicks. Sans oublier les deux « daggers » à 3-points pour faire bondir tout le public du Garden et achever les Celtics dans la dernière minute. Un match plein et un apport déterminant du soldat new-yorkais, dont l’adresse de loin (5 sur 7) aura changé pas mal de choses dans cette rencontre, qui a vu les locaux souffrir au rebond, mais pilonner la peinture en plus de tenir la bataille des possessions et de l’adresse à 3-points avec les joueurs de Joe Mazzulla.

– New York garde espoir. Désormais en possession du « tiebreaker » sur les Celtics (3-1), les Knicks ont non seulement repris confiance face à un cador de leur conférence, qu’ils pourraient éventuellement retrouver en playoffs, mais aussi maintenu en vie leurs chances de terminer à la 2e place devant… Boston. Il faudra cependant un concours de circonstances bien précis pour que ce soit le cas : double défaite à la maison des C’s face à New Orleans puis Orlando, et double victoire à la maison de New York face à Toronto puis Charlotte. Pas impossible, mais assez improbable, alors qu’il faudra avant tout rester devant les Cavaliers, 4e.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.