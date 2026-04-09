Vexé par l’absence d’hommage, Anthony Davis exclut tout retour aux Pelicans

« J’étais tellement énervé, tellement énervé. Il n’y avait même pas un simple visuel pour dire merci ! » Anthony Davis n’a rien oublié de cette soirée du 27 novembre 2019. L’intérieur signait ce soir-là son premier retour à La Nouvelle-Orléans depuis son départ vers les Lakers.

Un retour majuscule terminé par 41 points dans la victoire des siens. Le tout, sous les sifflets de son ancien public, qui n’avait pas apprécié le voir quitter le navire, plusieurs mois après avoir formulé sa demande de transfert.

« New Orleans m’a proposé un contrat de folie à l’époque. Mais ce n’est même pas une question d’argent. C’est juste que je veux sincèrement gagner. Et du coup, parce que je veux gagner, je suis considéré comme un traître par cette équipe et par ses fans. Et encore aujourd’hui, quand j’y retourne, ils continuent de me huer, pas vrai ? », lâche « AD », de passage sur le podcast de Draymond Green.

Mais plus que les huées, c’est l’impasse faite sur la traditionnelle vidéo hommage qui l’a véritablement marqué. « Je vais te dire ce qui m’a achevé. Et tu le dis toi-même, meilleur joueur de l’histoire de la franchise aux points, aux rebonds, aux contres… Tu sais ce qui est dingue ? Quand j’y suis retourné, je n’ai pas eu d’hommage. Et ça, ça a été la goutte d’eau. Je n’ai jamais eu d’hommage. Je n’y ai pas eu droit. »

Une absence d’hommage qui passe pour une hérésie pour celui qui domine une bonne partie des catégories statistiques de la jeune franchise (on parle des « Pelicans » depuis 2013). À l’image de ses 11 059 points marqués là-bas, loin devant les 8 690 unités de David West, deuxième au classement.

« Cette porte est définitivement fermée »

Drafté par les Hornets en 2012 en première position, il a ensuite été All-Star pendant six années de suite avec La Nouvelle-Orléans, à partir de sa deuxième saison dans la Grande Ligue. Et a porté son ancienne équipe vers deux qualifications en playoffs, sans jamais pouvoir viser véritablement le titre.

D’où ses envies de départ, coïncidant avec les appels du pied de LeBron James à Los Angeles. Son départ sera finalement acté en juillet 2019. Mais au moment de partir, il n’avait rien exclu pour l’avenir.

« Tu es drafté par une équipe et quand tu as fait ton temps, tu te dis ‘Mince, vers la fin de ma carrière, j’aimerais peut-être revenir…’. J’ai toujours eu cet état d’esprit. D’ailleurs, avant la date limite pour demander mon transfert, j’ai dit à Mme (Gayle) Benson : ‘Écoutez Mme B, je veux partir, voilà les raisons’. Mme B a été super, on est toujours en bons termes aujourd’hui », décrit-il.

Seulement ce jour-là, Anthony Davis avait aussi annoncé à la dirigeante : « Ce n’est peut-être pas la fin, plus tard dans ma carrière, qui sait, si je revenais pour essayer de faire quelque chose de spécial quand je serai plus vieux, plus mûr, que mon jeu aura évolué, que j’aurai gagné quelques titres, peu importe, je ne sais pas. »

L’intérieur, qui gagnera le titre avec les Lakers en 2020, avait ainsi laissé « cette porte ouverte ». Qui s’est refermée illico avec ce retour sur ses anciennes terres. « Mais quand j’y suis retourné pour ce premier match et que je n’ai pas eu d’hommage, je me suis dit : ‘Oh, cette porte est fermée. Je ne peux pas. Cette porte est définitivement fermée’ », tranche désormais l’intérieur des Wizards.