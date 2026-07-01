Les Wizards ferment la porte : Anthony Davis est intransférable

Malgré les nombreuses rumeurs qui agitent ce début de « free agency », Anthony Davis ne devrait pas quitter Washington. Selon Andscape, les Wizards n’ont aucune intention d’échanger leur intérieur All-Star et ils refusent même d’écouter les offres des autres franchises.

Une mise au point qui intervient après les informations d’ESPN évoquant un possible scénario menant à des retrouvailles entre LeBron James et Anthony Davis… sous le maillot des Warriors.

D’après Shams Charania, Golden State a fait de LeBron James une priorité sur le marché des free agents. Dans cette optique, Draymond Green a décliné sa « player option » de 27,6 millions de dollars, offrant davantage de souplesse financière aux Warriors.

L’idée aurait été de convaincre LeBron James de rejoindre la Baie en montant également un échange pour Anthony Davis, avec lequel il a remporté le titre NBA en 2020 aux Lakers. Les deux superstars sont restées très proches et partagent le même agent, Rich Paul, patron de Klutch Sports.

ESPN précise toutefois qu’aucune négociation concrète n’a été engagée avec Washington. En interne, cette piste servirait surtout à séduire LeBron James.

À Washington, Anthony Davis est considéré comme l’un des deux piliers de la reconstruction, aux côtés de Trae Young, prolongé cet été pour quatre ans et 212 millions de dollars.

Les dirigeants estiment que les deux vétérans permettront aux Wizards de viser les playoffs dès cette saison tout en accélérant le développement de leur jeune génération, emmenée par le premier choix de la Draft 2026 AJ Dybantsa et le pivot français Alex Sarr.

Autant dire que, sauf retournement spectaculaire, Washington ne compte pas casser ce projet avant même son lancement.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 20 31:18 50.6 27.0 72.8 3.1 8.0 11.1 2.8 2.1 1.1 2.1 1.7 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.