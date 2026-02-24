Anthony Davis s’attend à former un duo « monstrueux » avec Alex Sarr

Comme Trae Young, Anthony Davis est actuellement blessé et il n’a donc pas encore pu disputer le moindre match avec les Wizards, sa nouvelle équipe.

Pour l’heure, on ignore toujours s’il rejouera cette saison, car il pourrait être préservé jusqu’à la prochaine, mais cela ne l’empêche pas de se projeter sur ce qui l’attend à Washington. Et notamment sur sa future association avec Alex Sarr.

Un jeune intérieur, parfois comparé à « AD » en arrivant dans la ligue, qui permettra à ce dernier de jouer en tant qu’ailier-fort, son poste de prédilection.

« J’ai la sensation d’avoir toujours été très performant à côté d’un autre intérieur » juge d’ailleurs le champion 2020. « Ce qui est bien avec Alex, c’est qu’il peut écarter le jeu et, défensivement, ça va juste être monstrueux. Sa capacité à défendre le pick-and-roll, à changer sur les arrières et défendre sur eux, sa protection du cercle… Je crois qu’il est actuellement deuxième à la moyenne de contres [derrière Victor Wembanyama, ndlr]. Il est jeune, donc il ne va faire que progresser davantage. »

À bientôt 33 ans, Anthony Davis prendra donc Alex Sarr sous son aile et le Français peut difficilement rêver meilleur « professeur » qu’un décuple All-Star, considéré comme l’un des intérieurs les plus talentueux de sa génération.

« AD » entend d’ailleurs s’appuyer sur toute son expérience, accumulée principalement chez les Lakers, pour transmettre du mieux possible à la jeunesse des Wizards. « J’espère que la sagesse et l’expérience que j’ai acquises auprès des grands joueurs que j’ai côtoyés, comme Dwight [Howard], JaVale McGee, Tyson Chandler ou Marc Gasol, et tout ce que ces gars m’ont apporté, pourra les aider tout autant eux aussi » anticipe-t-il ainsi.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 20 31:18 50.6 27.0 72.8 3.1 8.0 11.1 2.8 2.1 1.1 2.1 1.7 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.