Aucune certitude de retour pour Trae Young et Anthony Davis

Deux questions vont occuper la fin de saison des Wizards. La première est peu réjouissante, sauf sous l’angle de la Draft : finiront-ils avec le pire bilan de la conférence Est, derrière Indiana et Brooklyn ? La seconde est déjà plus emballante : Trae Young et Anthony Davis vont-ils porter le maillot de Washington d’ici avril ? Les jours passent et la réponse demeure floue.

Les deux All-Stars ont été examinés ces derniers jours. Alors, où en sont-ils ? Pour le meneur de jeu, la franchise dit qu’il « progresse de manière positive » quand, pour l’intérieur, elle aoute qu’il « progresse comme prévu ».

Rien de précis donc, mais on sait que Trae Young va monter en puissance à l’entraînement et un nouveau point sera fait dans une semaine. Pour rappel, l’ancien des Hawks est touché au genou droit et aux quadriceps et n’a pas joué depuis le 27 décembre 2025.

Quant à Anthony Davis, il souffre d’une blessure aux ligaments de la main gauche. L’ancien des Lakers et des Mavericks est bloqué à l’infirmerie depuis le 9 janvier, au lendemain de son dernier match. Impossible pour le champion 2020 de reprendre l’entraînement pour l’instant et il sera à nouveau examiné dans deux semaines, précisent les Wizards.

« On suit le processus. C’est ce qu’on a toujours fait et on s’y tient », a commenté le coach des Wizards, Brian Keefe. « Un point sera fait dans une semaine pour Young, dans deux pour Davis, mais on fait au jour le jour. »