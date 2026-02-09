Washington ne ferme pas la porte à un retour d’Anthony Davis cette saison

En choisissant Washington après son départ d’Atlanta, Trae Young a mis de la lumière sur les Wizards et le potentiel que représente le noyau dur de la formation de Brian Keefe, dans lequel on retrouve notamment Bilal Coulibaly, Alex Sarr mais aussi Kyshawn George ou encore Tre Johnson.

Après avoir mis le grappin sur un meneur de jeu All-Star, la direction de la franchise de DC a passé la vitesse supérieure en récupérant Anthony Davis en compagnie de Jaden Hardy, D’Angelo Russell et Dante Exum. En contrepartie, les Mavericks ont accueilli Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III et deux premier tour de Draft en prime. Une exfiltration qui fait penser à celle de Kristaps Porzingis en 2022, lorsque le Letton avait lui aussi été envoyé à Washington après avoir déçu sous le maillot des Mavs.

Verdict dans les prochaines semaines

Les Wizards prépareront-ils la saison prochaine en profitant de cette fin d’exercice pour remettre sur pied Trae Young, touché au genou et aux quadriceps, mais aussi Anthony Davis, miné par les blessures cette saison encore et qui doit soigner sa main ainsi qu’une blessure à l’aine ? Le premier n’a plus joué depuis fin décembre, et le second depuis un mois pile. Mais Will Dawkins n’a pas totalement fermé la porte à un retour avant la fin de la saison.

« Le plan pour AD en ce moment, c’est qu’il va finir sa rééducation à Dallas. Il a un très bon staff là-bas. Nos docteurs l’ont rencontré et vont le suivre là-bas. On veut préserver cet environnement de qualité. Pendant le All-Star break, il rendra une nouvelle visite au médecin. C’est un rendez-vous important, qui nous permettra de voir où il en est dans sa progression. Après ça, il reviendra à DC et sera ici avec l’équipe », a-t-il indiqué hier.

Le GM de Washington peut nourrir un peu plus d’optimisme au sujet de Trae Young, arrivé depuis un mois déjà et qui poursuit tranquillement sa convalescence tout en prenant ses marques en dehors du terrain. Pour lui aussi, les semaines à venir vont être déterminantes. « Il continue de bosser sur le terrain. Il a commencé à faire du un-contre-zéro, et il a attaqué un peu plus d’actions de type deux-contre-deux. Il évolue dans le bon sens ».

Même si, clairement, le club va prendre tout son temps avec ses recrues, dans une saison sans intérêt sportif.

Vers un « buyout » pour D’Angelo Russell

Comme pour Golden State avec Kristaps Porzingis, le transfert n’est pas sans risque sur le plan médical. Mais l’association peut faire passer un cap à cette équipe, à condition de voir le duo évoluer à 100% physiquement.

« Trae n’a probablement jamais joué avec un joueur du niveau d’Anthony Davis, tout en étant en tête de la ligue aux passes décisives et en pourcentage de passes réussies », a ajouté Will Dawkins. « Si vous ajoutez un joueur comme Anthony Davis près du cercle, ça ouvre de nombreuses possibilités sur le pick-and-roll et dans un jeu à deux. Mais avec Anthony Davis et les shooteurs de haut niveau qui l’entourent, le terrain va être très ouvert. On va avoir beaucoup de joueurs capables de prendre des décisions, et c’est comme ça qu’on veut jouer au basket ».

Quid des autres recrues ? Alors que Dante Exum a été coupé hier, Jaden Hardy devrait avoir sa chance, même s’il n’a pas été de la partie hier face à Miami, officiellement laissé au repos. Le cas de D’Angelo Russell est en revanche déjà plié, le meneur va devoir se trouver une porte de sortie.