Kristaps Porzingis : « Je suis entre de très bonnes mains »

C’est l’une des surprises de cette « trade deadline ». Échangé par les Hawks, qui ont récupéré Jonathan Kuminga et Buddy Hield, Kristaps Porzingis a été présenté en marge du match perdu par ses nouveaux coéquipiers sur le parquet des Lakers.

L’occasion de faire le point sur sa santé, alors que l’intérieur letton n’a plus joué depuis un mois à cause d’une tendinite au tendon d’Achille. L’autre point d’interrogation concerne son syndrome « STOP » qui l’empêche de donner sa pleine mesure depuis un an et d’enchaîner les matchs. L’intéressé s’est montré plutôt confiant, glissant au passage que son retour n’est pas prévu avant le « All-Star Break ».

« Je pense que c’est une formidable opportunité de tourner une nouvelle page », a-t-il déclaré. « D’après ce que j’ai vu et les conversations que j’ai eues jusqu’à présent avec le staff médical et les personnes qui travaillent ici, je dois dire que je suis très surpris et très optimiste. Je suis entre de très bonnes mains, voire les meilleures, et je pense que ça va conforter ce que j’ai déjà en tête. J’ai vraiment hâte d’arriver à ce qui pourrait être une étonnamment bonne reprise post All-Star Break ».

Un risque à prendre pour Mike Dunleavy Jr.

Le pari est risqué pour Golden State mais Mike Dunleavy Jr. a estimé que le jeu en valait la chandelle, surtout après le forfait pour le reste de la saison de Jimmy Butler. Sur le papier, l’arrivée de Kristaps Porzingis a de quoi faire passer un cap à ces Warriors. Qu’en sera-t-il en réalité ?

« On a examiné la situation de manière assez approfondie. On fait confiance à notre staff médical. Il n’y a aucune garantie, aucune certitude, mais vu où il en est actuellement, vu où il en était, on est optimiste », a assuré le GM des Warriors. « De notre point de vue, on reconnaît le risque médical, mais c’est un risque qu’on est prêt à prendre (…). On aime beaucoup le joueur, et on pense qu’il peut nous aider sur le terrain, grâce à sa capacité à protéger le cercle, à scorer, provoquer des fautes, prendre soin du ballon… autant de choses qu’on cherche à améliorer, en particulier après avoir perdu Jimmy ».

Prêt pour affronter Boston… avec Stephen Curry ?

Kristaps Porzingis pourra compter sur son ancien coéquipier à Boston Al Horford pour prendre ses marques. Le talent d’un Stephen Curry devrait aussi aider, et la perspective de jouer avec un phénomène va aussi le motiver à revenir sur les terrains le plus vite possible.

Le meneur des Warriors, qui soigne actuellement son genou, est lui aussi attendu de retour après la trêve.

« Je suis un grand fan de Steph depuis longtemps », a glissé KP. « Rien qu’à le regarder de l’extérieur, il est incroyable. Donc, jouer aux côtés d’un joueur comme lui, ce sera vraiment génial. Je pense que ça élève le niveau de tout le monde quand on a quelqu’un comme lui dans son équipe. C’est un joueur vraiment exceptionnel ».

À voir si les deux seront opérationnels pour le premier match des Warriors après le All-Star Game. Ce sera le 19 février, face à… Boston.

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 3.2 0.5 0.9 1.3 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.