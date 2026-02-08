Sans Luka Doncic, LeBron James montre la voie face aux Warriors

Malgré un 2/17 à 3-points pour débuter le match, les Warriors prennent les devants en provoquant cinq pertes de balle des Lakers et grâce à un Gary Payton II au four et au moulin (17-10). Austin Reaves (16 points, 8 passes, 5 rebonds) et le néo-Laker Luke Kennard (10 points) réveillent leur équipe avec un 8-0, mais, après de nouveaux ballons perdus, Golden State se régale au rebond offensif pour virer en tête à la fin du premier quart-temps (21-20).

C’est cependant au tour des Warriors de gaspiller des ballons, et LeBron James saisit l’occasion pour redonner l’avantage à Los Angeles (29-27).

Les hommes de J.J. Redick passent en défense de zone, mais leurs rotations sont approximatives. Golden State retrouve alors un brin d’adresse et Pat Spencer (14 points, 7 passes, 5 rebonds), Moses Moody (25 points) ainsi que Brandin Podziemski (14 points, 6 rebonds, 4 passes) font payer la défense adverse. C’est d’ailleurs un buzzer-beater de Pat Spencer au-dessus de LeBron James qui donne le plus petit avantage aux Warriors à la pause (42-41).

LeBron James met les Lakers sur orbite

Au retour des vestiaires, le King prend les choses en main : il marque 12 points en moins de trois minutes et L.A. prend neuf points d’avance (53-44) ! Sonnés, les Warriors tentent de réagir en abusant toujours du tir de loin, mais Jarred Vanderbilt (13 points, 8 rebonds) et Marcus Smart (15 points) ne relâchent pas la pression (70-59). Un Austin Reaves agressif fait passer l’écart à +12, mais Golden State s’accroche. Deux tirs à 3-points de Moses Moody limitent la casse avant le dernier quart-temps (76-71).

À chaque fois que les Warriors pointent le bout de leur nez, Rui Hachimura (18 points) marque un panier important pour les maintenir à distance (86-77). Comme à Phoenix, les hommes de Steve Kerr ne lâchent pourtant rien et parviennent à recoller. Quatre stops défensifs et trois 3-points de Pat Spencer, Draymond Green (9 points, 6 passes, 4 rebonds) et Gui Santos (15 points, 8 rebonds) réduisent l’écart à une unité (89-88).

Dans le sillage d’Austin Reaves et de l’adresse de Luke Kennard, les Lakers infligent un 9-0 à leurs adversaires en deux minutes pour reprendre douze longueurs d’avance (100-88). Cette fois, les Warriors sont bel et bien KO, et Los Angeles file vers une victoire méritée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Lakers toujours invaincus quand ils mènent après trois quart-temps. Dans le dur à la mi-temps, les Lakers ont pris les commandes du match en troisième quart temps grâce à 12 points de LeBron James en trois minutes mais aussi une meilleure gestion des balles perdues (13 en première mi-temps, 3 en troisième quart-temps). Ils ont marqué 38 points dans cette période et quand les Lakers sont devant au score après 36 minutes de jeu, ils sont à 23 victoires pour 0 défaite.

– Les lancers-francs font la différence. En dominant le rebond offensif et en provoquant 22 ballons perdus des Lakers, les Warriors ont terminé la rencontre avec 23 tentatives de plus que leurs adversaires. Malheureusement pour eux, ils n’ont marqué que 42% de leurs tirs et 27% de leurs 51 tirs à 3-points. Les Lakers ont comblé ce déficit en allant chercher 30 lancers-francs, 19 de plus que Golden State, pour faire la différence.

– Les seconds couteaux de Golden State pas suffisants. Toujours privés de Stephen Curry, qui devrait être absent jusqu’au All-Star Game, les Warriors continuent de souffrir pour marquer des points. Malgré six joueurs à 9 points ou plus, c’est le troisième match de suite où ils ne dépassent pas les 100 points (94, 97, 99).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.