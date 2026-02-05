Les Lakers récupèrent Luke Kennard

La « trade deadline » devrait être plutôt calme aux Lakers. Néanmoins, Los Angeles a tout de même réussi à monter un échange, en se séparant de Gabe Vincent pour mettre la main sur Luke Kennard.

La franchise de Los Angeles doit aussi lâcher son second tour de Draft 2032 pour récupérer le shooteur des Hawks.

Le transfert ne changera pas le plafond de la troupe de Luka Doncic et LeBron James, et elle ne change pas la situation financière du club, Luke Kennard et Gabe Vincent ayant quasiment le même salaire, tout en étant en fin de contrat. Néanmoins, l’ancien joueur des Grizzlies reste un sniper bien plus adroit que son homologue.

Même moins utilisé en Géorgie, et donc moins prolifique, il affiche tout de même 49.5% de réussite de loin cette saison, et 44.2% en carrière, là où Gabe Vincent plafonne à 34.0%…

Luke Kennard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DET 73 20:02 44.3 41.5 85.5 0.3 2.1 2.4 1.7 1.2 0.6 0.9 0.2 7.6 2018-19 DET 63 22:49 43.8 39.4 83.6 0.2 2.7 2.9 1.8 1.5 0.4 0.9 0.2 9.7 2019-20 DET 28 32:56 44.2 39.9 89.3 0.3 3.2 3.5 4.1 2.3 0.4 1.5 0.2 15.8 2020-21 LAC 63 19:33 47.6 44.6 83.9 0.2 2.3 2.6 1.7 1.4 0.4 0.8 0.1 8.3 2021-22 LAC 70 27:25 44.9 44.9 89.6 0.3 3.0 3.3 2.1 1.4 0.6 0.9 0.1 11.9 2022-23 LAC 35 20:43 46.4 44.7 95.0 0.2 2.2 2.4 1.1 1.3 0.5 0.9 0.1 7.8 2022-23 MEM 24 24:35 52.6 54.0 94.7 0.4 2.8 3.1 2.3 1.5 0.5 0.7 0.0 11.3 2023-24 MEM 39 25:37 44.8 45.0 88.9 0.3 2.6 2.9 3.5 1.0 0.5 1.4 0.1 11.0 2024-25 MEM 65 22:39 47.8 43.3 89.5 0.6 2.2 2.8 3.3 0.9 0.8 1.1 0.1 8.9 2025-26 ATL 46 20:31 53.8 49.7 91.4 0.4 1.7 2.2 2.1 1.2 0.7 0.7 0.1 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.