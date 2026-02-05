Les Lakers récupèrent Luke Kennard

La « trade deadline » devrait être plutôt calme aux Lakers. Néanmoins, Los Angeles a tout de même réussi à monter un échange, en se séparant de Gabe Vincent pour mettre la main sur Luke Kennard.
La franchise de Los Angeles doit aussi lâcher son second tour de Draft 2032 pour récupérer le shooteur des Hawks.
Le transfert ne changera pas le plafond de la troupe de Luka Doncic et LeBron James, et elle ne change pas la situation financière du club, Luke Kennard et Gabe Vincent ayant quasiment le même salaire, tout en étant en fin de contrat. Néanmoins, l’ancien joueur des Grizzlies reste un sniper bien plus adroit que son homologue.
Même moins utilisé en Géorgie, et donc moins prolifique, il affiche tout de même 49.5% de réussite de loin cette saison, et 44.2% en carrière, là où Gabe Vincent plafonne à 34.0%…
|Luke Kennard
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|DET
|73
|20:02
|44.3
|41.5
|85.5
|0.3
|2.1
|2.4
|1.7
|1.2
|0.6
|0.9
|0.2
|7.6
|2018-19
|DET
|63
|22:49
|43.8
|39.4
|83.6
|0.2
|2.7
|2.9
|1.8
|1.5
|0.4
|0.9
|0.2
|9.7
|2019-20
|DET
|28
|32:56
|44.2
|39.9
|89.3
|0.3
|3.2
|3.5
|4.1
|2.3
|0.4
|1.5
|0.2
|15.8
|2020-21
|LAC
|63
|19:33
|47.6
|44.6
|83.9
|0.2
|2.3
|2.6
|1.7
|1.4
|0.4
|0.8
|0.1
|8.3
|2021-22
|LAC
|70
|27:25
|44.9
|44.9
|89.6
|0.3
|3.0
|3.3
|2.1
|1.4
|0.6
|0.9
|0.1
|11.9
|2022-23
|LAC
|35
|20:43
|46.4
|44.7
|95.0
|0.2
|2.2
|2.4
|1.1
|1.3
|0.5
|0.9
|0.1
|7.8
|2022-23
|MEM
|24
|24:35
|52.6
|54.0
|94.7
|0.4
|2.8
|3.1
|2.3
|1.5
|0.5
|0.7
|0.0
|11.3
|2023-24
|MEM
|39
|25:37
|44.8
|45.0
|88.9
|0.3
|2.6
|2.9
|3.5
|1.0
|0.5
|1.4
|0.1
|11.0
|2024-25
|MEM
|65
|22:39
|47.8
|43.3
|89.5
|0.6
|2.2
|2.8
|3.3
|0.9
|0.8
|1.1
|0.1
|8.9
|2025-26
|ATL
|46
|20:31
|53.8
|49.7
|91.4
|0.4
|1.7
|2.2
|2.1
|1.2
|0.7
|0.7
|0.1
|7.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.