Anthony Davis laissé au frigo par les Wizards jusqu’à la saison prochaine ?

Ça risque de « tanker » fort dans cette deuxième partie de saison NBA, avec un Top 3 annoncée de la prochaine Draft (Darryn Peterson, Cameron Boozer, AJ Dybantsa…) qui fait saliver beaucoup de franchises.

Ainsi, pour les équipes qui sont désormais trop loin des playoffs, l’intérêt n’est pas vraiment de gagner des matchs.

Les Pelicans (14-40) sont un cas à part car leur choix de Draft ira aux Hawks, et ils n’ont finalement aucun intérêt à participer à cette course inversée. Ce qui n’est pas le cas des Kings (12-41), des Pacers (13-39), des Nets (13-37), des Wizards (14-36) voire du Jazz (16-36), des Mavericks (19-32) et des Grizzlies (20-30)…

À Washington, ça semble avoir déjà bien commencé car Brian Keefe multiplie les expérimentations en fin de match, même si ça peut aboutir à des victoires, et que la franchise n’est pas pressée de faire jouer ses recrues.

On ne sait ainsi toujours pas si Trae Young jouera cette saison et, selon Chris Haynes, les Wizards ont l’intention de garder Anthony Davis au frigo pour cette fin de saison, pour qu’il règle tous ses problèmes physiques actuels.

Un retour ne serait envisagé que pour la saison 2026/27, après avoir récupéré le meilleur choix de Draft possible ?

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 20 31:18 50.6 27.0 72.8 3.1 8.0 11.1 2.8 2.1 1.1 2.1 1.7 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.