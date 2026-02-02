Les jeunes Wizards ont-ils torpillé une opération « tanking » de Washington ?

On a passé la moitié de la saison en NBA et certaines franchises semblent déjà penser à la Draft, alors qu’un trio de joueurs de très grand talent (Darryn Peterson, Cameron Boozer, AJ Dybantsa…) se rapproche.

Sacramento (12-39), New Orleans (13-38), Indiana (13-36), Washington (13-35), Brooklyn (13-35) et Utah (15-35) vont-ils « tanker » dans cette deuxième partie de la saison ? Pour La Nouvelle-Orléans, c’est inutile puisque les Pelicans ont cédé leur premier choix de Draft aux Hawks lors de l’échange autour de Derik Queen.

Néanmoins, pour les autres franchises, ça pourrait générer des choses étranges, alors que les Nets prennent d’énormes fessées, et que les Wizards ont eux fini le match face aux Kings avec un groupe très étonnant…

En effet, alors qu’ils ne s’empressent pas de faire jouer Trae Young, et qu’Alex Sarr et Tre Johnson étaient sur la liste des blessés face aux Kings, une autre équipe en grande difficulté avec laquelle il faudra peut-être lutter pour le premier choix de la Draft, Brian Keefe a terminé le match avec Will Riley, AJ Johnson, Anthony Gill, Skal Labissiere et Sharife Cooper, un groupe beaucoup plus habitué aux parquets de G-League qu’à ceux de la NBA.

« C’était l’occasion de leur donner du temps de jeu dans les moments décisifs »

« J’ai pensé que c’était l’occasion de faire jouer nos gars et aussi de leur donner du temps de jeu dans les moments décisifs » a justifié Brian Keefe, qui a donc sorti Bilal Coulibaly, Khris Middleton, Bub Carrington ou encore Marvin Bagley III dès le milieu du troisième quart-temps. Sans jamais les relancer dans l’ultime période.

Pour beaucoup de fans de Washington, c’était clairement une tentative de « perdre » le match contre une équipe également mal-classée, même si l’entraîneur de Washington ne le dira pas.

« Ces gars ont aussi très bien joué en première mi-temps. Ce sont eux qui ont en quelque sorte construit notre avance et je voulais les voir sous pression. Ils ont besoin d’opportunités. Nous avons besoin de les voir dans ces situations pour qu’ils puissent s’améliorer et ils ont vraiment beaucoup progressé ce soir » conclut Brian Keefe.

Et ils ont surtout résisté aux titulaires (Zach LaVine, DeMar DeRozan…) des Kings pour finalement l’emporter (116-112), alors que leur choix de Draft est protégé 1-8, et qu’il rejoindra sinon New York.