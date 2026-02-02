Matchs
Les jeunes Wizards ont-ils torpillé une opération « tanking » de Washington ?

Drôle de fin de match à Washington, où les Wizards ont battu les Kings en s’appuyant dans les moments décisifs sur des joueurs plutôt habitués à jouer avec leur équipe de G-League.

Les WizardsOn a passé la moitié de la saison en NBA et certaines franchises semblent déjà penser à la Draft, alors qu’un trio de joueurs de très grand talent (Darryn Peterson, Cameron Boozer, AJ Dybantsa…) se rapproche.

Sacramento (12-39), New Orleans (13-38), Indiana (13-36), Washington (13-35), Brooklyn (13-35) et Utah (15-35) vont-ils « tanker » dans cette deuxième partie de la saison ? Pour La Nouvelle-Orléans, c’est inutile puisque les Pelicans ont cédé leur premier choix de Draft aux Hawks lors de l’échange autour de Derik Queen.

Néanmoins, pour les autres franchises, ça pourrait générer des choses étranges, alors que les Nets prennent d’énormes fessées, et que les Wizards ont eux fini le match face aux Kings avec un groupe très étonnant…

En effet, alors qu’ils ne s’empressent pas de faire jouer Trae Young, et qu’Alex Sarr et Tre Johnson étaient sur la liste des blessés face aux Kings, une autre équipe en grande difficulté avec laquelle il faudra peut-être lutter pour le premier choix de la Draft, Brian Keefe a terminé le match avec Will Riley, AJ Johnson, Anthony Gill, Skal Labissiere et Sharife Cooper, un groupe beaucoup plus habitué aux parquets de G-League qu’à ceux de la NBA.

« C’était l’occasion de leur donner du temps de jeu dans les moments décisifs »

« J’ai pensé que c’était l’occasion de faire jouer nos gars et aussi de leur donner du temps de jeu dans les moments décisifs » a justifié Brian Keefe, qui a donc sorti Bilal Coulibaly, Khris Middleton, Bub Carrington ou encore Marvin Bagley III dès le milieu du troisième quart-temps. Sans jamais les relancer dans l’ultime période.

Pour beaucoup de fans de Washington, c’était clairement une tentative de « perdre » le match contre une équipe également mal-classée, même si l’entraîneur de Washington ne le dira pas.

« Ces gars ont aussi très bien joué en première mi-temps. Ce sont eux qui ont en quelque sorte construit notre avance et je voulais les voir sous pression. Ils ont besoin d’opportunités. Nous avons besoin de les voir dans ces situations pour qu’ils puissent s’améliorer et ils ont vraiment beaucoup progressé ce soir » conclut Brian Keefe.

Et ils ont surtout résisté aux titulaires (Zach LaVine, DeMar DeRozan…) des Kings pour finalement l’emporter (116-112), alors que leur choix de Draft est protégé 1-8, et qu’il rejoindra sinon New York.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Cj Mccollum 35 30:55 45.4 39.3 80.4 0.7 2.9 3.5 3.6 1.7 0.7 0.3 2.1 18.8
Alex Sarr 38 28:38 49.9 33.3 71.3 2.4 5.3 7.7 2.8 1.7 0.8 2.1 2.0 17.6
Kyshawn George 39 31:00 44.6 37.8 77.9 1.0 4.7 5.7 5.0 2.9 1.1 0.9 3.9 15.5
Tre Johnson 39 25:08 44.4 39.3 89.1 0.5 2.2 2.7 2.2 1.4 0.6 0.3 1.8 12.9
Khris Middleton 33 24:24 43.3 32.6 84.1 0.9 3.1 4.0 3.3 1.7 0.8 0.3 2.5 10.3
Marvin Bagley Iii 37 19:19 62.8 42.1 71.0 2.6 3.1 5.7 1.5 1.2 0.5 0.7 2.1 10.1
Bub Carrington 48 28:25 40.0 40.5 77.4 0.5 3.3 3.7 4.7 2.4 0.6 0.2 2.3 10.0
Bilal Coulibaly 29 26:23 39.7 26.0 78.1 1.0 3.7 4.7 2.6 1.4 1.4 0.9 2.7 9.9
Corey Kispert 19 19:28 49.6 39.5 76.5 0.3 2.0 2.3 1.7 0.7 0.4 0.2 1.1 9.2
Cam Whitmore 21 16:51 45.6 28.6 74.2 0.9 1.9 2.8 0.7 0.9 0.7 0.4 1.2 9.2
Justin Champagnie 45 19:04 51.0 31.1 71.9 2.0 3.6 5.6 1.1 0.6 0.8 0.6 1.6 7.3
Tristan Vukcevic 30 11:24 45.5 20.0 76.4 0.6 1.8 2.4 1.0 1.0 0.3 0.7 1.2 6.9
Skal Labissière 2 15:00 66.7 25.0 0 1.0 3.0 4.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.5 6.5
Will Riley 40 14:56 40.4 31.4 80.4 0.8 1.2 2.0 1.4 0.8 0.5 0.1 0.8 5.9
Malaki Branham 28 9:49 47.3 37.8 82.4 0.4 1.1 1.6 0.8 0.5 0.4 0.1 0.8 4.6
Jamir Watkins 23 15:37 39.0 23.3 77.3 0.9 2.7 3.6 0.7 0.6 0.8 0.4 2.4 3.8
Aj Johnson 24 7:55 30.7 25.0 66.7 0.3 0.8 1.1 0.8 0.8 0.3 0.0 0.5 2.3
Anthony Gill 24 5:53 58.6 42.9 100.0 0.5 0.9 1.5 0.1 0.4 0.2 0.2 0.6 1.8
Sharife Cooper 7 6:26 40.0 33.3 50.0 0.3 1.0 1.3 0.9 0.6 0.1 0.0 0.7 1.4

Par Dimitri Kucharczyk
