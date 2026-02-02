Les Nets démoralisés par leur nouvelle défaite de plus de 50 points

53 points. C’est l’écart de points au moment du buzzer final de ce duel entre Nets et Pistons. Après avoir tenu pendant un quart-temps, Brooklyn n’a cessé de prendre l’eau tandis que Detroit continuait de creuser l’écart.

Ainsi, les hommes de Jordi Fernandez se sont inclinés 130 à 77, concédant par la même occasion le troisième plus large revers de leur histoire. Une nouvelle sortie de route qui intervient à peine dix jours après avoir perdu de 54 points face aux Knicks.

« Nous devons en tirer des leçons », tente de relativiser Nic Claxton. « On ne peut pas continuer de perdre de plus de 50 points. C’est vraiment démoralisant pour le groupe. Nous devons rester soudés pour au moins tenter de trouver un moyen de faire en sorte que la rencontre soit serrée. »

Cette défaite marque le point final d’un « road trip » où les Nets ont semblé, par moment, montrer un meilleur visage. Si ce voyage loin du Barclays Center avait commencé par un revers de 37 points face aux Clippers, Brooklyn avait su redresser le navire. Les troupes de Jordi Fernandez avaient tenu tête aux Suns et aux Nuggets malgré la défaite avant d’enregistrer leur meilleure victoire de la saison. Le 29 janvier, ils sont venus à bout du Jazz grâce au premier double-double en carrière du rookie Egor Demin alors que Michael Porter Jr. était absent.

Pourtant, tous ces signes encourageants ont été balayés d’un revers de la main lors de cet affrontement face à Detroit. Alors que Michael Porter Jr. n’était toujours pas en tenue pour des soucis personnels, l’attaque de Brooklyn n’a jamais réussi à se mettre en route.

Une attaque sans solution

Les seuls coups d’éclat des Nets sont les dix points de Nic Claxton dans le premier acte et les deux tirs de loin consécutifs de Cam Thomas au début du deuxième quart-temps pour ramener les siens à un point.

« Nous avons réussi à trouver de bons tirs en début de match, mais nous n’avons pas su maintenir ce rythme », regrette Jordi Fernandez. « Puis nous sommes passés de la frustration à – peu importe comment vous voulez l’appeler – l’oubli de ce que nous devions faire. Donc, nous allons recommencer. Nous allons les responsabiliser, leur donner une accolade si besoin. Quoi qu’il en soit, nous devons retourner sur le terrain et mieux jouer que cela. »

Les Nets se sont cassés les dents sur la deuxième meilleure défense de la Ligue, à l’image du début du troisième quart-temps où ils ont encaissé un 13-0 qui a définitivement scellé l’issue de ce match. Une séquence où tous les problèmes de Brooklyn ont été perçus. Face à l’agressivité défensive de Detroit, les coéquipiers de Nolan Traoré n’ont cessé de perdre des ballons tandis que leurs rares occasions de tirs n’ont pas trouvé leur cible.

Au buzzer final, les Nets avaient perdu 23 ballons tandis que les pourcentages au tir n’ont pas été au rendez-vous avec seulement 33 % de réussite (24/73) et à peine 22 % de loin (7/31).

« Ce n’est pas seulement que vous jouez sans mettre suffisamment d’intensité, mais c’est que vous abandonnez », déplore l’entraîneur des Nets. « Cela commence par moi, je dois instaurer de bonnes habitudes. Bien sûr que cette défaite fait mal. Je dois les aider à devenir meilleurs. »

Pour tenter de retrouver quelques couleurs, les Nets reviendront à leur Barclays Center ce mardi pour y recevoir les Lakers, menés par les All-Stars Luka Doncic et LeBron James.