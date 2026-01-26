Les Clippers corrigent les Nets : + 37

Ce dimanche, les Nets débutaient un “road-trip” de cinq matchs à l’Ouest avec un déplacement à Los Angeles pour y défier les Clippers. Si Michael Porter Jr. ouvre le score, ce sont les hommes de Tyronn Lue qui prennent rapidement les commandes de ce match grâce à Ivica Zubac (11 points, 10 rebonds). Le Croate débute la partie avec un 3/3 au tir (12-5).

À l’inverse, les Nets se cassent les dents sur la défense des Clippers. Brooklyn termine ce premier quart-temps avec un 4/19 au tir tandis que Los Angeles déroule. James Harden (19 points, 6 rebonds, 8 passes) inscrit 14 points en douze minutes dont trois flèches longue distance (38-14).

Dans le deuxième quart-temps, c’est Kawhi Leonard (28 points, 5 rebonds) qui se charge d’enfoncer un peu plus les Nets. Après une faute de Terance Mann sur un tir lointain, l’ailier réussit trois lancers-francs et il enchaîne avec deux paniers primés pour donner déjà plus de 30 points d’avance aux Clippers (47-14).

De son côté, Brooklyn n’arrive à rien à l’image de ce panier manqué de Danny Wolf (14 points, 7 rebonds), seul sous la raquette après un rebond offensif. Si Ziaire Williams et Day’Ron Sharpe réussissent tous les deux un 2+1, Kobe Sanders répond avec un tir à mi-distance au buzzer (68-37).

Après la pause, les Nets repassent sous la barre des 30 points, mais l’équipe entraînée par Jordi Fernandez n’efface pas davantage son retard et compte, à nouveau, 30 longueurs de retard avant le début du quatrième quart-temps (96-66). Ce dernier acte est l’occasion pour Nicolas Batum (3 points, 3 rebonds) d’inscrire son seul panier de la partie.

Les Clippers s’imposent ainsi 126-89 et enchaînent un huitième succès en dix matchs. Les Nets signent un cinquième revers consécutif avant de se rendre à Phoenix ce mardi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Encore une fessée pour les Nets. Si Brooklyn avait tenu tête à Boston avec une défaite en double-prolongation, les Nets avaient essuyé, juste avant, un revers de 54 points face aux Knicks. La sanction a failli être aussi sévère contre les Clippers puisque les coéquipiers de Michael Porter Jr. accusaient plus de 30 points de retard dès le début du deuxième quart-temps. L’écart s’est légèrement alourdi en seconde période et les Nets comptaient un déficit de 37 points au moment du coup de sifflet final.

– Terance Mann célébré à l’Intuit Dome. Transféré à Atlanta en février dernier, Terance Mann avait atterri à Brooklyn durant l’été. Ce dimanche, l’ancien des Clippers effectuait son premier retour à l’Intuit Dome. L’occasion pour l’arrière / ailier d’avoir droit à une vidéo hommage pour célébrer ses cinq saisons et demie passées à Los Angeles. Un passage marqué par ce Game 6 lors du deuxième tour des playoffs 2021, face au Jazz, où il avait inscrit 39 points pour permettre aux Clippers de disputer la première finale de conférence de leur histoire.

– Kawhi Leonard conserve sa série. Face aux Nets, Kawhi Leonard a signé son 24e match consécutif à plus de vingt points. Une série maintenue dès le deuxième quart-temps où le double champion NBA enchaîne neuf points en moins de quatre minutes. La star des Clippers finit la partie avec 28 points à 9/17 au tir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.