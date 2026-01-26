Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Clippers corrigent les Nets : + 37

Publié le 26/01/2026 à 6:56 Twitter Facebook

NBA – Un seul quart-temps a suffi aux Clippers pour disposer des Nets. Los Angeles s’est offert un succès autoritaire (126-89) derrière les 28 points de Kawhi Leonard.

kawhi clippers netsCe dimanche, les Nets débutaient un “road-trip” de cinq matchs à l’Ouest avec un déplacement à Los Angeles pour y défier les Clippers. Si Michael Porter Jr. ouvre le score, ce sont les hommes de Tyronn Lue qui prennent rapidement les commandes de ce match grâce à Ivica Zubac (11 points, 10 rebonds). Le Croate débute la partie avec un 3/3 au tir (12-5).

À l’inverse, les Nets se cassent les dents sur la défense des Clippers. Brooklyn termine ce premier quart-temps avec un 4/19 au tir tandis que Los Angeles déroule. James Harden (19 points, 6 rebonds, 8 passes) inscrit 14 points en douze minutes dont trois flèches longue distance (38-14).

Dans le deuxième quart-temps, c’est Kawhi Leonard (28 points, 5 rebonds) qui se charge d’enfoncer un peu plus les Nets. Après une faute de Terance Mann sur un tir lointain, l’ailier réussit trois lancers-francs et il enchaîne avec deux paniers primés pour donner déjà plus de 30 points d’avance aux Clippers (47-14).

De son côté, Brooklyn n’arrive à rien à l’image de ce panier manqué de Danny Wolf (14 points, 7 rebonds), seul sous la raquette après un rebond offensif. Si Ziaire Williams et Day’Ron Sharpe réussissent tous les deux un 2+1, Kobe Sanders répond avec un tir à mi-distance au buzzer (68-37).

Après la pause, les Nets repassent sous la barre des 30 points, mais l’équipe entraînée par Jordi Fernandez n’efface pas davantage son retard et compte, à nouveau, 30 longueurs de retard avant le début du quatrième quart-temps (96-66). Ce dernier acte est l’occasion pour Nicolas Batum (3 points, 3 rebonds) d’inscrire son seul panier de la partie.

Les Clippers s’imposent ainsi 126-89 et enchaînent un huitième succès en dix matchs. Les Nets signent un cinquième revers consécutif avant de se rendre à Phoenix ce mardi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Encore une fessée pour les Nets. Si Brooklyn avait tenu tête à Boston avec une défaite en double-prolongation, les Nets avaient essuyé, juste avant, un revers de 54 points face aux Knicks. La sanction a failli être aussi sévère contre les Clippers puisque les coéquipiers de Michael Porter Jr. accusaient plus de 30 points de retard dès le début du deuxième quart-temps. L’écart s’est légèrement alourdi en seconde période et les Nets comptaient un déficit de 37 points au moment du coup de sifflet final.

Terance Mann célébré à l’Intuit Dome. Transféré à Atlanta en février dernier, Terance Mann avait atterri à Brooklyn durant l’été. Ce dimanche, l’ancien des Clippers effectuait son premier retour à l’Intuit Dome. L’occasion pour l’arrière / ailier d’avoir droit à une vidéo hommage pour célébrer ses cinq saisons et demie passées à Los Angeles. Un passage marqué par ce Game 6 lors du deuxième tour des playoffs 2021, face au Jazz, où il avait inscrit 39 points pour permettre aux Clippers de disputer la première finale de conférence de leur histoire.

Kawhi Leonard conserve sa série. Face aux Nets, Kawhi Leonard a signé son 24e match consécutif à plus de vingt points. Une série maintenue dès le deuxième quart-temps où le double champion NBA enchaîne neuf points en moins de quatre minutes. La star des Clippers finit la partie avec 28 points à 9/17 au tir.

LA Clippers / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kawhi Leonard 25 9/17 2/7 8/9 1 4 5 2 0 1 1 1 14 28 27
James Harden 31 3/8 3/5 10/10 0 6 6 8 1 1 5 1 22 19 25
John Collins 26 7/14 2/5 2/2 0 5 5 1 1 3 1 0 3 18 19
Ivica Zubac 23 4/5 0/0 3/4 1 9 10 1 3 1 1 0 4 11 20
Kris Dunn 13 1/3 0/0 0/0 2 1 3 0 0 1 1 0 15 2 3
Jordan Miller 24 7/10 0/1 2/2 2 5 7 0 0 2 2 0 25 16 20
Kobe Sanders 30 4/7 0/0 1/2 0 4 4 2 4 1 3 0 23 9 9
Patrick Baldwin Jr. 7 3/3 2/2 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 8 8
Yanic Konan Niederhauser 7 2/2 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 4 5
Nicolas Batum 15 1/1 1/1 0/0 0 3 3 1 1 1 0 1 32 3 9
Cam Christie 14 1/2 1/1 0/0 0 1 1 2 1 0 2 0 10 3 3
Brook Lopez 18 1/3 1/3 0/0 0 3 3 2 1 0 1 2 31 3 7
Kobe Brown 7 1/3 0/0 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 2 3
Total 44/78 12/25 26/29 7 44 51 20 15 12 19 5 126
Brooklyn Nets / 89 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Egor Demin 29 3/11 3/10 3/3 0 2 2 5 2 1 1 0 -12 12 11
Michael Porter Jr. 22 3/11 0/4 3/3 0 2 2 4 2 0 1 0 -25 9 6
Terance Mann 19 3/6 2/3 0/0 1 2 3 2 1 2 2 0 -16 8 10
Nicolas Claxton 24 3/6 0/0 0/0 1 5 6 1 4 2 1 1 -28 6 12
Drake Powell 25 1/6 1/5 2/2 2 1 3 2 0 1 4 0 -18 5 2
Danny Wolf 26 3/13 1/7 7/8 1 6 7 4 2 1 0 1 -22 14 16
Jalen Wilson 20 3/8 1/5 2/3 0 3 3 1 1 1 0 0 8 9 8
Day'Ron Sharpe 20 3/5 0/0 2/3 2 4 6 2 3 4 2 1 -7 8 16
Ziaire Williams 20 2/6 0/3 3/3 2 1 3 0 4 0 1 1 -23 7 6
Ben Saraf 17 3/5 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 4 0 -24 6 1
E.J. Liddell 4 1/2 1/1 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 -2 3 4
Tyrese Martin 14 1/7 0/4 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 -16 2 -1
Total 29/86 9/43 22/25 10 27 37 23 19 14 16 4 89

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIN85
GSW111
DET139
SAC116
MEM
DEN21:30
MIL
DAL1:00
OKC101
TOR103
SAS95
NOR104
PHO102
MIA111
LAC126
BRO89

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Thibault Mairesse
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

LA Clippers en 1 clic

Brooklyn Nets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes