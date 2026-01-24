Héroïques, Nolan Traoré et les Nets ont fait trembler les Celtics

Après en avoir pris 54 face aux Knicks, les Nets ont parfaitement réagi en poussant les Celtics dans leurs derniers retranchements. Avec un Jaylen Brown en triple-double, Boston s’impose 130-126 après deux prolongations !

Boston démarre idéalement avec un 8-0 d’entrée, profitant d’une attaque en mouvement et de la continuité de la bonne forme de Sam Hauser, déjà adroit sur ses premiers tirs. Mais l’avance ne dure pas. Brooklyn, maladroit dans les premières possessions, trouve progressivement son rythme et répond par un run de 14–5 pour passer devant.

Les Nets s’appuient notamment sur l’énergie de leur jeune backcourt, tandis que Boston tente de cibler Jaylen Brown en isolation. Malgré une réussite limitée (2/7), Brown termine le premier quart-temps meilleur marqueur des Celtics avec sept points. Luka Garza apporte quelques paniers en sortie de banc et les deux équipes se quittent dos à dos après douze minutes (28-28).

Le deuxième quart-temps est nettement plus favorable à Brooklyn. Les Celtics multiplient les pertes de balle, défendent mal en transition et laissent trop d’espaces sur le jeu rapide. Nolan Traoré impose son rythme, attaque le cercle et donne de l’agressivité à l’attaque des Nets. Michael Porter Jr, en quête de rachat après une prestation compliquée face à New York, monte lui aussi en puissance. Plus juste dans ses choix, il score, trouve Claxton sur le pick-and-roll et permet à Brooklyn de creuser l’écart jusqu’à onze points. Boston parvient toutefois à limiter les dégâts en fin de mi-temps, notamment grâce à Hauser et Brown, pour rentrer aux vestiaires avec un retard de six points (55-49).

Au retour des vestiaires, le scénario reste serré. Boston s’accroche essentiellement grâce à son adresse extérieure, Payton Pritchard prenant de plus en plus de responsabilités. Le match bascule brièvement lorsque Hugo Gonzalez volle un ballon à Cam Thomas et file au panier, donnant l’avantage aux Celtics à un peu plus de deux minutes de la fin du troisième quart-temps. Brooklyn ne panique pas, réinstalle son jeu et termine le quart en tête (81-78), porté par son activité au rebond offensif et par la polyvalence de Nic Claxton.

Hugo Gonzales en héros

Le quatrième quart-temps est à l’image de la rencontre : haché, intense et surtout imprévisible. Les Nets marquent beaucoup sur secondes chances, tandis que Luka Garza se distingue par un énorme contre qui fait basculer l’ambiance. Boston trouve alors un second souffle et enchaîne un 11-0, son meilleur passage de la soirée, pour prendre dix points d’avance à un peu plus de trois minutes du terme, avec un tir à 3-points de Pritchard en point d’orgue (101-91). Mais les Celtics n’arrivent pas à tuer le match. Brooklyn s’accroche, Noah Clowney rentre ses lancers, Claxton nettoie plusieurs possessions au rebond offensif et ramène les Nets à une possession. Hauser a l’occasion de sceller la victoire sur un tir ouvert, qu’il manque. Sur la séquence suivante, Porter Jr. rate un tir décisif, mais Claxton égalise une nouvelle fois sur une claquette. À 1,9 seconde de la fin, la dernière possession de Boston est mal exécutée et le match part en prolongation (104-104).

La première prolongation tourne rapidement au casse-tête pour les Celtics. Luka Garza accumule les fautes et sort, alors que Boston souffrait déjà au rebond. Brooklyn passe rapidement dans la pénalité. Les Celtics prennent pourtant quatre points d’avance et ont l’opportunité de faire le break, mais un alley-oop puis un tir primé des Nets renversent la dynamique. Pritchard et Brown manquent ensuite deux tirs importants. Nolan Traoré ne fait qu’un lancer sur deux, laissant à Boston une dernière chance à 3-points. Sur une grossière erreur défensive, Hugo Gonzalez se retrouve seul dans le corner et égalise à 118-118 pour envoyer les deux équipes en double prolongation.

La fatigue est alors évidente. L’adresse chute, les jambes sont lourdes et chaque possession se joue à l’énergie. Amari Williams, jusque-là très peu utilisé, joue l’intégralité de la deuxième prolongation et s’illustre par un and-one, puis surtout par un contre décisif à moins d’une minute de la fin alors que Boston mène de quatre points. Michael Porter Jr. tente de maintenir Brooklyn à flot, mais les Nets manquent les tirs clés dans les dernières secondes. Un dernier tir manqué scelle finalement le sort du match, et les Celtics s’imposent 130-126.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Traoré se montre. Par sa vitesse et son culot, Nolan Traoré a posé de gros problèmes aux Celtics. Auteur de 21 points, il n’a malheureusement pas été parfait, et son lancer-franc raté a permis à Hugo Gonzales d’égaliser à l’ultime seconde de la 1ère prolongation.

– Un scénario rare pour les Nets. Cela faisait huit ans que le Barclays Center n’avait pas connu les joies d’une rencontre avec deux prolongations. Si l’on tient compte des rencontres à l’extérieur, les Nets n’avaient pas disputé une double prolongation depuis 2021, et c’était à Cleveland.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.