Le MVP de la nuit | Terance Mann sort le match de sa vie !

Il n’avait scoré que 25 points en tout et pour tout sur les cinq premiers matchs de la série. Mais cette nuit, lors du Game 6, Terance Mann a tout fait voler en éclats !

Dans le rôle laissé vacant par la blessure de Kawhi Leonard, le jeune arrière des Clippers a effectivement été intenable avec 39 points au total, dont 20 en troisième quart, un record de franchise en playoffs !

Parti sur les chapeaux de roue avec 12 points en premier quart, dont une énorme claquette sur la truffe de Rudy Gobert, Terance Mann a fait encore plus fort en troisième quart-temps, avec 20 points à 8/11 aux tirs dont 4/6 à 3-points. C’est lui qui a donné le ton en début de match et c’est encore lui qui a lancé le mouvement au retour des vestiaires, pour un 17-0 qui a fait très mal au moral du Jazz, et complètement relancé sa troupe.

Car, au tout début de la deuxième mi-temps, après un 3-points initial de Donovan Mitchell, les Clippers se retrouvaient à -25 au tableau d’affichage et une sacrée montagne à renverser…

« Quand il a rentré ce tir, je me suis dit qu’il ne voulait vraiment pas partir en vacances. Mais je me suis concentré sur ce que j’avais à faire. Ils m’ont laissé ouvert sur les tirs extérieurs et on s’est remis en selle à la volonté. Donovan est un grand joueur. On se connait depuis le collège. On a joué l’un contre l’autre à tous les niveaux, depuis le collège jusqu’au lycée, jusqu’à l’université et maintenant en NBA. Je ne pensais qu’à ma mission défensive sur lui et sur Clarkson, j’étais concentré sur mes duels défensifs. »

« Honnêtement, il nous a remis à lui seul dans le match »

Pas connu pour son shoot de loin, Mann a sorti le grand jeu au meilleur des moments en terminant sa soirée à 7/10 derrière l’arc, un record en carrière. Son ultime bombe donnait dix points d’avance à Los Angeles mais le garçon à la main si chaude ne s’est jamais enflammé non plus.

« J’ai simplement joué mon jeu, j’ai pris mes tirs, j’ai été agressif vers le cercle et sur la transition et j’ai défendu. J’ai fait ce qu’on me paye à faire. Je fais confiance à mon travail, j’ai confiance en moi donc je ne suis pas plus surpris que ça quand ce type de match arrive. »

Accueilli en héros dans les vestiaires des Clippers après le match, et sorti sous une ovation du public du Staples Center enfin plein, Terance Mann a été incroyable de bout en bout, profitant de son improbable « matchup » face à Rudy Gobert dans ce « small ball » qui a posé des problèmes insolubles à Utah.

Il a surtout été l’homme providentiel pour combler l’énorme vide laissé par la blessure de Kawhi Leonard. Une performance historique pour une qualification historique.

« Vous l’avez vu. C’était un match plein, complet d’un joueur de deuxième année », conclut Paul George. « Vous l’avez vu étirer la défense adverse, vous l’avez vu défensivement, vous l’avez vu aux rebonds, vous l’avez vu s’imposer au layup… Il y a eu tellement de flashs, sur tellement d’actions différentes. Il l’a surtout fait à des moments cruciaux du match et c’est ça qui est le plus impressionnant. Honnêtement, il nous a remis à lui seul dans le match avec ses 3-points, ses attaques du cercle et sa défense. Il a fait la totale. »