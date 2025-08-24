Encore un nouveau départ pour Terance Mann

« J’étais super excité d’être échangé pour la première fois. J'avais le sentiment que mon temps à Los Angeles était terminé. J’y ai fait six saisons comme second tour de Draft, ce qui est déjà rare. J’étais donc heureux de rejoindre une franchise comme Atlanta, sur la côte Est, avec un staff de qualité et une bonne ambiance. »

Transféré en février aux Hawks, Terance Mann avait accueilli avec joie ce transfert, et il s'était montré à son avantage avec près de 10 points de moyenne en 23 minutes. De quoi envisager un avenir commun aux côtés de Trae Young, Zaccharie Risacher et Jalen Johnson. Sauf qu'en juin, rebelote, le voilà inclus dans l'échange centré au tour de Kristaps Porzingis, sauf qu'il ne part pas aux Celtics, mais aux Nets !

Loin d’être abattu, l’ancien Clipper voit ce nouveau chapitre comme une chance supplémentaire. « Je n’ai pas été surpris par l'échange, » assure-t-il. « Jouer dans un environnement comme celui de Brooklyn, c’est quelque chose de nouveau et d’excitant. Je suis désormais l’un des vétérans de l’équipe, je veux être un leader et montrer aux jeunes ce qu’il faut faire pour gagner. »

Cet été, Terance Mann a multiplié les séances avec ses nouveaux coéquipiers, dont Michael Porter Jr, et il assure que tout le monde est déterminé à sortir la franchise du ventre mou de la conférence Est. « Ce sont des gars affamés, prêts à apprendre. C’est stimulant, et je pense que ça va être plaisant » prédit-il, avant d'évoquer son cas personnel. « Je suis dans mon prime, prêt à montrer au monde ce dont je suis vraiment capable. »

Terance Mann Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 LAC 41 9 46.8 35.0 66.7 0.2 1.1 1.3 1.3 1.1 0.3 0.4 0.1 2.4 2020-21 LAC 67 19 50.9 41.8 83.0 0.8 2.8 3.6 1.6 1.9 0.4 0.6 0.2 7.0 2021-22 LAC 81 29 48.4 36.5 78.0 1.3 4.0 5.2 2.6 2.2 0.7 1.0 0.3 10.8 2022-23 LAC 81 23 51.9 38.9 78.0 1.0 2.5 3.4 2.3 1.8 0.5 1.0 0.3 8.8 2023-24 LAC 75 25 51.5 34.8 83.2 1.2 2.2 3.4 1.6 1.9 0.6 0.6 0.2 8.8 2024-25 * All Teams 67 21 49.6 36.8 69.1 1.0 2.0 3.0 1.8 1.9 0.7 0.7 0.2 7.7 2024-25 * LAC 37 20 44.6 34.7 71.9 0.9 2.0 2.9 1.6 1.8 0.8 0.7 0.3 6.0 2024-25 * ATL 30 23 54.1 38.6 66.7 1.2 1.9 3.1 2.1 2.0 0.6 0.7 0.1 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.