Terance Mann ne regrette pas d’être passé des Clippers aux Hawks

Après quasiment six saisons aux Clippers, Terance Mann était arrivé au bout de son aventure avec les Angelinos comme en témoigne sa dernière ligne statistique : 6 points, 2.9 rebonds et 1.6 passe de moyenne. Des performances bien inférieures à ce qu’il avait pu montrer par le passé. La franchise de Los Angeles a donc fait le choix de le transférer aux Hawks contre Bogdan Bogdanovic et plusieurs choix de Draft.

Après seulement quinze matchs aux côtés de Trae Young et Zaccharie Risacher, l’ancien Clipper rayonne davantage avec 9.5 points de moyenne à 64% au tir dont un solide 41% de loin, son meilleur pourcentage en carrière depuis la saison 2020-21.

« Ils attendent beaucoup de moi« , explique Terance Mann à propos de son rôle à Atlanta. « Ils veulent que je tire après un dribble ou en catch-and-shoot, que je crée du jeu quand je pénètre dans la raquette. Ils veulent simplement que je sois moi-même et j’apprécie réellement Quin Snyder pour cela. »

Une mentalité de vainqueur

Terance Mann n’est pas arrivé à Atlanta pour simplement être un bon remplaçant. Il souhaite apporter sa mentalité de vainqueur acquise du temps où il était aux Clippers à l’image de ses 39 points lors du match 6, face au Jazz, durant les Playoffs 2021.

« Je sais que je suis un gagneur. Avec Georges Niang et Caris Levert (transférés depuis Cleveland), nous sommes arrivés dans le vestiaire et nous avons dit : « on veut la septième place voire même la sixième ». C’est ce que nous essayons de faire. Nous sommes des gagneurs, arrivés d’équipes compétitives« , a poursuivi Terance Mann concernant les ambitions des Hawks sur la fin de saison.

Des paroles qui se concrétisent sur le terrain puisque les Hawks étaient sur une belle dynamique avec une série de quatre victoires consécutives, qui a pris fin face aux… Clippers hier soir.

Atlanta se hisse aujourd’hui à la septième place de la Conférence Est. Si les Pistons, 6e, ont cinq matchs d’avance, la bande de Trae Young peut espérer jouer le « play-in » en très bonne position. De quoi continuer à rêver de playoffs.

Terance Mann Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 LAC 41 9 46.8 35.0 66.7 0.2 1.1 1.3 1.3 1.1 0.3 0.4 0.1 2.4 2020-21 LAC 67 19 50.9 41.8 83.0 0.8 2.8 3.6 1.6 1.9 0.4 0.6 0.2 7.0 2021-22 LAC 81 29 48.4 36.5 78.0 1.3 4.0 5.2 2.6 2.2 0.7 1.0 0.3 10.8 2022-23 LAC 81 23 51.9 38.9 78.0 1.0 2.5 3.4 2.3 1.8 0.5 1.0 0.3 8.8 2023-24 LAC 75 25 51.5 34.8 83.2 1.2 2.2 3.4 1.6 1.9 0.6 0.6 0.2 8.8 2024-25 * All Teams 52 21 48.1 37.2 64.2 1.0 2.0 2.9 1.9 1.9 0.7 0.7 0.3 7.0 2024-25 * LAC 37 20 44.6 34.7 71.9 0.9 2.0 2.9 1.6 1.8 0.8 0.7 0.3 6.0 2024-25 * ATL 15 23 54.9 41.3 52.4 1.3 1.8 3.1 2.6 2.2 0.4 0.8 0.2 9.5 Total 397 22 50.1 37.3 77.9 1.0 2.6 3.5 1.9 1.9 0.5 0.8 0.2 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.