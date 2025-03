Fin de série pour les Hawks face aux Clippers

Après leur quatre victoires de suite, les Hawks sont redescendus sur terre contre Nicolas Batum (11 points, 7 rebonds, 2 passes) et les Clippers (défaite 121-98). Moins dépendant de la réussite de Trae Young que sur leurs derniers matchs, les Hawks parviennent à mieux partager la marque et exploitent à merveille les quelques rebonds offensifs chipés par ci, par là.

Si Bogdan Bogdanovic allume la mèche de loin pour ses retrouvailles avec le public d’Atlanta, ce sont bien les Hawks qui dictent le tempo. Ils prennent une première avance (+9, 59-50), en fin de première mi-temps, avec notamment un 14-2 au milieu du 2e quart-temps.

Aussi bien solide sur ses drives face à Ivica Zubac qu’adroit de loin, Zaccharie Risacher joue juste et en est déjà à 13 points à 5/5 aux tirs et 3 rebonds en 19 minutes, à la pause (61-53).

Un trou d’air dans le 3e quart-temps pour les Hawks

Alors que Trae Young et Dyson Daniels sont toujours en panne d’adresse, les Hawks subissent un 14-0 en quatre minutes, à cheval entre le 2e et 3e quart-temps. Les Clippers repassent devant sur un tir primé de Kawhi Leonard (64-61) et capitalisent sur leur avance.

Zaccharie Risacher sur le banc, l’attaque continue de patiner et les Hawks commencent à être distancés à mesure que les shooters californiens se mettent en route. « Nous avons perdu le match dans ce quart-temps », confirme Quin Snyder qui parle de « tempête » pour résumer ce 35-8 subi dans le 3e acte.

Avec 19 longueurs de retard avant d’entamer les douze dernières minutes (69-88), les Hawks savent la mission compliquée. Ils ont des tirs ouverts – notamment à 3-points – mais ne réussissent pas à trouver la mire, quand James Harden (25 points) et sa bande continuent d’alimenter la marque. Au final, un coup d’arrêt logique avec une défaite de 23 points (121-98).

Les hommes de Quin Snyder (7e à l’Est, 32 victoires – 35 défaites) tenteront de rectifier le tir dès dimanche chez les Nets, alors que les Clippers (8e à l’Ouest, 37 victoires – 30 défaites) affronteront Moussa Diabaté et les Hornets, le même soir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Trae Young en manque de réussite. En plus d’un Dyson Daniels en difficulté aux tirs (2/12 pour 6 points), le meneur des Hawks était dans un soir sans, avec un petit 6/18 pour 17 points. Mais il a insisté toute la soirée, phagocytant l’attaque géorgienne et inscrivant quelques points dans le « garbage time » pour faire gonfler son total de points.

– Zaccharie Risacher efficace. Quand la plupart de ses coéquipiers ont eu du mal offensivement, le rookie français des Hawks a signé une première mi-temps parfaite aux tirs avec 13 points. Il a toutefois passé une majeure partie du 3e quart-temps sur le banc, quand les Hawks prenaient l’eau. Ses interceptions et ses rebonds au début de la dernière période ont redonné un peu d’allant et de peps à l’attaque d’Atlanta, mais ses shooteurs ont été trop maladroits pour espérer un autre résultat. Il a terminé la rencontre avec 15 points à 6/10 aux tirs, 7 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 3 balles perdues en 36 minutes, l’un de ses temps de jeu les plus conséquents de la saison.

– James Harden devient le 12e meilleur marqueur de l’histoire. Avec ses 25 points contre les Hawks, le plus barbu des joueurs NBA affiche désormais 27 314 points au compteur. Il dépasse Elvin Hayes et ses 27 313 points mais reste derrière Moses Malone (27 409).

