Joe Dumars assume d’avoir sacrifié la Draft 2026 pour récupérer Derik Queen

Lors de la Draft en juin dernier, les Pelicans avaient créé la surprise en envoyant leur 23e choix et leur premier tour de la Draft 2026 aux Hawks, afin de grimper à la 13e position et pouvoir sélectionner Derik Queen.

Une décision de Joe Dumars vivement critiquée parce que la cuvée 2026 s’annonce chargée avec de nombreux talents attendus comme AJ Dybantsa, fraîchement auteur d’un match en 28 points en NCAA, ou encore Cameron Boozer, l’un des fils de Carlos.

Mais après plus d’un mois de saison régulière, les performances de Derik Queen sont, pour le moment, très intéressantes, puisque le jeune pivot sort de son premier triple-double en carrière, réussi face aux Spurs avec 33 points, 10 rebonds et 10 passes. Sur ses 25 premiers matchs en carrière, l’ancien pensionnaire de Maryland tourne à 12.9 points, 6.4 rebonds et 3.9 passes de moyenne, et il a même hérité du surnom « Baby Jokic ».

Des débuts réussis qui confortent en tout cas Joe Dumars dans l’idée qu’il a pris la bonne décision lors de la dernière Draft : « J’ai compris que la plupart des histoires en NBA tournaient autour des choix de Draft et des choses comme ça. J’essaie de construire une identité ici avec de très bons jeunes joueurs et j’ai dû abandonner certains choix de Draft pour y parvenir. J’adore les deux jeunes joueurs que nous avons. »

Des pièces fondamentales pour l’avenir

En plus de Derik Queen, New Orleans a également récupéré Jeremiah Fears lors de la dernière Draft, avec le 7e choix. Un duo prometteur qui s’est rapidement installé dans le cinq de départ de James Borrego.

Même si les Pelicans occupent actuellement la dernière place de la NBA, avec seulement 3 victoires pour 22 défaites, Joe Dumars mise donc sur son jeune duo pour préparer l’avenir.

« Nous avons regardé la ‘lottery’ et nous nous sommes dit : ‘Ce serait génial si nous pouvions avoir ces deux-là, mais cela risque de nous coûter’, » se souvient le General Manager des Pelicans. « Mais si vous pensez qu’ils peuvent réellement être des pièces importantes pour votre réussite à long terme alors c’est ce que vous devez faire. Je sais que nous avons payé le prix fort, mais nous ne sommes pas mécontents. »

Si, pour le moment, les Pelicans sont donc satisfaits d’avoir récupéré Derik Queen, le choix pourrait bien être problématique à moyen ou long terme. Car la franchise de Louisiane a tout de même cédé ce qui a de grandes chances de devenir un choix dans le Top 5 d’une des Drafts les plus talentueuses des dernières années…

Derik Queen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 NO 25 24:53 49.6 11.1 79.6 1.7 4.7 6.4 3.9 3.3 1.0 2.3 0.8 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.