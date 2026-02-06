Pour récupérer Ivica Zubac, les Pacers ont dû prendre des risques

En quête d’un pivot suite au départ de Myles Turner vers les Bucks, les Pacers avaient visiblement ciblé Walker Kessler et Ivica Zubac. Utah a repoussé les avances d’Indiana, même si Chris Haynes assure qu’il y avait deux choix de Draft non protégés dans la balance, alors que les Clippers ont eux finalement accepté de lâcher leur pivot.

En tout cas, dans une « trade deadline » finalement très sage, où personne n’a vraiment fait de folies pour arracher Giannis Antetokounmpo, Ja Morant ou encore Domantas Sabonis à leurs équipes respectives, la franchise de Tyrese Haliburton et Pascal Siakam est sans doute celle qui a pris le plus de risques pour l’avenir.

Car pour récupérer Ivica Zubac (et Kobe Brown), les Pacers ont cédé Bennedict Mathurin et Isaiah Jackson, mais aussi deux premier tour de Draft. Celui de 2029, qui n’est pas protégé, et celui de 2026, qui est protégé 1-4 et 10-30, c’est-à-dire que les Clippers le récupèreront si les Pacers obtiennent un choix entre la 5e et la 9e place.

Pile ou face

Les Pacers considèrent sans doute qu’avec un noyau déjà en place, seuls les joueurs du Top 4 de la prochaine Draft (Darryn Peterson, Cameron Boozer, AJ Dybantsa…) pourraient vraiment les aider à court terme.

Mais ça reste un pile ou face car en restant dans les trois pires bilans de la saison, Indiana a 47.9% de chances de perdre son choix. Si les Pacers finissent avec le 27e bilan de la campagne, la probabilité de perdre le « pick » passe à 51.9%, puis à 57.9% si la troupe de Rick Carlisle finit avec le 26e bilan.

Actuellement au coude-à-coude avec les Kings (12-40), les Pelicans (13-40), les Nets (13-37) et les Wizards (14-36), les Pacers (13-38) ont donc tout intérêt à perdre le maximum de rencontres d’ici la fin de la campagne. Pour vivre le scénario idéal, avec un choix de Draft dans le Top 4 conservé pour consolider un effectif déjà sous contrat pour plusieurs saisons, renforcé par le retour de Tyrese Haliburton l’an prochain. Afin de rebondir vers les sommets ?

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 38 16:02 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 LAL 43 9:32 50.0 0.0 76.5 1.0 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 3.7 2018-19 LAC 26 20:09 53.8 73.3 2.3 5.3 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4 2018-19 LAL 33 15:38 58.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5 2019-20 LAC 72 18:25 61.3 0.0 74.7 2.7 4.8 7.5 1.1 2.3 0.2 0.8 0.9 8.3 2020-21 LAC 72 22:21 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.3 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 LAC 76 24:22 62.6 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 LAC 76 28:33 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 9.9 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 LAC 68 26:23 64.9 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.6 0.3 1.2 1.2 11.7 2024-25 LAC 80 32:48 62.8 66.1 3.8 8.9 12.6 2.7 2.1 0.7 1.6 1.1 16.8 2025-26 LAC 43 30:53 61.3 70.5 3.4 7.6 11.0 2.2 2.4 0.4 1.9 0.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.