Les Wizards rassurés sur la motivation d’Anthony Davis

« Quel est notre plan pour gagner la saison prochaine ? Et comment ? Pas juste dire ‘voici le plan’, mais comment l’exécuter ? Et en fonction de ça, on verra ce qui se passe. » Mi-avril, sans avoir joué un seul match avec les Wizards depuis son transfert, Anthony Davis avait déjà émis des doutes sur sa nouvelle équipe.

L’ancien intérieur des Lakers et des Mavericks avançait notamment qu’il était « dans cette ligue depuis longtemps », qu’il avait « connu des équipes qui perdent », donc insistait pour dire qu’il était « très difficile de passer d’une équipe perdante à un prétendant au titre, n’est-ce pas ? ».

Déjà que le champion 2020 est un joueur fragile et qu’il n’offre aucune garantie physiquement, si en plus, il ne croît pas réellement au renouveau de Washington, qui annonce que sa « déconstruction » est terminée, tout allait devenir bien plus problématique. Surtout alors qu’il peut tester le marché dès 2027.

Mais le président, Michael Winger, se veut rassurant. « Mes échanges avec lui sont un vrai plaisir », indique le dirigeant. « C’est un professionnel de chez professionnel. Il sait parfaitement quelle place il occupe dans la ligue, il comprend le direction qu’elle prend et sait ce qu’on essaie de faire. Il m’a fait part de son vif intérêt à prendre part à ce qu’on est en train de construire. Tout comme nous, il désire faire partie d’une très bonne équipe et se battre pour le titre. C’est notre objectif et je suis ravi qu’Anthony soit avec nous pour cela. »

L’ancien de Dallas avait aussi rassuré, en précisant qu’en « octobre, je porterai le maillot des Wizards ». Il pourrait être accompagné de Trae Young, même si ce dernier doit négocier son nouveau deal, et d’AJ Dybantsa, potentiel premier choix de la Draft ce jeudi soir. Soit une sacrée bonne base pour gagner des matches pour une équipe si mauvaise depuis quelques années.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 20 31:18 50.6 27.0 72.8 3.1 8.0 11.1 2.8 2.1 1.1 2.1 1.7 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.