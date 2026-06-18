Trae Young va tester le marché

On se demandait de quoi serait fait l’été de Trae Young, annoncé enclin à prolonger chez les Wizards mais également ciblé par le Heat, et ESPN rapporte qu’il va déjà tester le marché en déclinant sa « player option » de 49 millions de dollars. Il avait jusqu’à mardi prochain pour se décider.

Un choix plutôt logique et attendu, puisque le meneur cherchera à parapher un nouveau contrat plus long et potentiellement plus onéreux, à Washington ou ailleurs. C’est en tout cas la franchise de la capitale qui garderait la main sur le dossier, pouvant tout simplement lui soumettre la meilleure offre (jusqu’à 160 millions de dollars sur trois ans jusqu’au 30 juin).

D’autres équipes devraient néanmoins se lancer à l’assaut de Trae Young, arrivé chez les Wizards en début d’année depuis Atlanta et toujours capable de coups d’éclat, malgré des chiffres en baisse (17.9 points, 8 passes, 2 rebonds) et des blessures à répétition.

Censé alimenter Anthony Davis, Alex Sarr et potentiellement AJ Dybantsa la saison prochaine, le joueur de 27 ans possède un profil très recherché dans une ligue où il est essentiel d’avoir un meneur créateur et scoreur, mais surtout dangereux à 3-points, même avec des limites certaines en défense.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3 2025-26 WAS 5 20:48 59.5 42.9 70.8 0.8 2.2 3.0 6.2 2.6 0.6 2.6 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.