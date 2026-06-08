Vers une prolongation de contrat à Washington pour Trae Young ?

Avec les arrivées de Trae Young et Anthony Davis dans le courant de la saison, plus l’obtention du premier choix de Draft, qui pourrait prendre la forme d’AJ Dybantsa, les Wizards ont été considérablement renforcés ces derniers temps. Au point d’annoncer que la « déconstruction est officiellement terminée ».

Il faut désormais lancer le deuxième étage de la fusée et progresser enfin. La probable prolongation du meneur de jeu cet été va dans dans ce sens, indique Marc Stein. Trae Young est encore sous contrat jusqu’en 2027, avec une dernière année en « player option » à 48.9 millions de dollars, qu’il doit activer avant le 23 juin – le soir de la Draft.

L’ancien des Hawks est éligible à une prolongation de trois ans et 160 millions de dollars jusqu’au 30 juin, et notre confrère indique que le nouveau contrat avec les Wizards serait davantage autour de 120 millions sur trois saisons.

Les derniers jours du mois de juin pourraient être ainsi animés dans le camp du joueur et celui de la franchise afin de trouver le meilleur accord possible, avant une saison qui s’annonce importante pour les Wizards, qui espèrent enfin décoller des dernières places de la ligue, où ils sont englués depuis de longues années.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3 2025-26 WAS 5 20:48 59.5 42.9 70.8 0.8 2.2 3.0 6.2 2.6 0.6 2.6 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.