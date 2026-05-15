Pour les Wizards, la « déconstruction est terminée »

Ces trois dernières années, les Wizards ont été particulièrement catastrophiques, avec seulement 50 victoires pour 196 défaites. Pour justifier le fait de gagner seulement un match sur cinq en moyenne, la franchise expliquait être non pas en « reconstruction » mais bien en « déconstruction ». Elle était bien visible avec des adversaires qui déconstruisaient, soir après soir, une formation très, très faible…

Ce ne furent pas les meilleures années pour le propriétaire de la franchise, Ted Leonsis, qui en voyait les conséquences, non seulement avec le bilan mais aussi avec la réaction des fans à la Capital One Arena. « Il y a eu des moments où les gens vous crient dessus », raconte-t-il.

Un quotidien avec autant de revers, « ce n’est jamais facile, c’est clair, car on ne peut pas faire semblant », poursuit Ted Leonsis. « Il faut aller aux matches, aux réunions. Il faut parler aux sponsors, aux joueurs, aux coaches et convaincre chacun qu’on a une stratégie, un plan. Il faut affirmer avec une certaine assurance qu’il y aura de la lumière au bout du tunnel et que la seule façon de le savoir, c’est d’y aller. »

Pourtant, Michael Winger, le président arrivé en 2023, avait prévenu le propriétaire d’un chemin long et pénible avant de peut-être trouver une petite place au soleil. « Il m’a dit trois ou quatre fois que cela pouvait prendre quatre ou cinq ans », se souvient-il. « J’étais conscient de ça, j’avais connu une déconstruction avec les Caps en NHL et j’avais déjà traversé ça avec les Wizards. »

« La reconstruction n’est pas terminée, elle commence juste »

Avec les arrivées de Trae Young et Anthony Davis en cours de saison, les Wizards avaient déjà fait des pas en avant importants, en ayant désormais des joueurs d’un certain niveau, des anciens All-Stars. Mais c’est bien l’obtention du premier choix de la prochaine Draft, qui s’annonce très forte, qui marque un cap pour la franchise, le moment de changer de visage. « C’était tout simplement notre heure », s’est d’ailleurs félicité Michael Winger.

« S’il y avait une année pour gagner la lottery, c’est bien celle-là. Pas vraiment pour la concentration des talents, mais parce que cela offre beaucoup d’options. Je ne saurais pas dire ce qu’ils vont faire mais je peux dire qu’ils sont ouverts à la discussion. Il nous reste un mois pour décider ce qu’on va faire de cette opportunité », indique Ted Leonsis, qui précise que « si on y arrive, les gens se souviendront de ce moment précis ».

Par conséquent, le propriétaire peut déclarer que « la reconstruction n’est pas terminée, elle commence juste » car cette Draft est « un moment important dans ce long, très long chemin ». De plus, comme pour rassurer les fans, il peut conclure en annonçant que « la déconstruction, en revanche, est terminée ».