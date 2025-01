Les Wizards, de la reconstruction à la déconstruction

En septembre 2024, avant le début de saison régulière donc, le GM des Wizards, Will Dawkins, qui parlait encore de déconstruction et de fondations avant d’évoquer une reconstruction pour la franchise, déclarait ceci : « Allons-nous faire des énormes progrès ? Sans doute pas tout de suite. Mais au niveau des efforts, des intentions, ce sera mieux. »

Quatre mois plus tard, on peut avancer que le dirigeant avait vu juste pour la première partie de sa phrase, mais s’était clairement trompé sur la seconde. Avec seulement 6 victoires au compteur et surtout deux séries de 16 défaites d’affilée, les Wizards font peine à voir. Parler de déconstruction semble juste, mais ce sont surtout les adversaires qui déconstruisent, soir après soir, une formation très, très faible…

23, 23, 17, 10, 22, 24 et 38. Ce ne sont pas les points marqués par Jordan Poole récemment, mais les écarts des sept dernières défaites. Donc non seulement les joueurs de Washington perdent beaucoup, mais ils perdent de beaucoup. Ils disaient à quel point enchaîner les revers est difficile pour le moral, mais n’est-ce pas aussi un problème pour la franchise ? Avec une possible culture de la défaite qui pourrait s’installer.

Comment progresser quand on prend constamment des gifles ?

« Je ne crois pas à ça pour nous », répond Brian Keefe. « Je crois au caractère dans notre vestiaire, dans notre franchise. Personne ne fuit devant notre situation. On ne se cache pas devant la déception de notre niveau de jeu dernièrement. Mais je crois à 100% aux personnes qui dirigent cette franchise et je crois en nos joueurs. Parfois, on vit des périodes difficiles et on va répondre avec résilience. Je le sais. »

Difficile actuellement d’imaginer une réaction puisqu’il faut se souvenir que, la saison dernière, les Wizards avaient déjà perdu 16 matches de suite, entre le 15 janvier et le 6 mars 2024. Ils ont donc trois séries noires dans les jambes, en un an, et n’ont réussi à enchaîner trois victoires de suite qu’une seule fois depuis octobre 2023…

Mais Jordan Poole estime qu’il faut continuer de jouer les matches jusqu’à la fin même quand, par exemple ce jeudi soir face aux Lakers, la partie est pliée depuis de longues minutes. Ces instants pourraient servir plus tard.

« Peu importe l’écart au score, ce sont des moments pour répéter les choses », indique le champion NBA 2022 avec les Warriors. « On s’en fiche si l’équipe adverse pense qu’on est fou d’aller chercher un panier à quatre secondes de la fin alors qu’il y a 40 points d’écart. On s’en fout. Il faut utiliser cela car ça peut aider pour le match d’après, pour la saison prochaine, ou pour dans deux ans. »