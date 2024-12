Une reconstruction éprouvante à vivre pour les Wizards

Personne ne tombe vraiment de sa chaise face à la dernière place des Wizards dans la conférence Est, et dans la ligue globalement. Néanmoins, avec seulement 3 victoires pour 19 défaites, dont une série de 16 revers de suite, les joueurs de Washington font peine à voir. Ils perdent avec 16.2 points d’écart en moyenne, ce qui pourrait devenir la pire marque dans l’histoire de la NBA…

On pouvait donc attendre plus et même Kyle Kuzma le concède. « J’ai essayé d’aborder la saison sans beaucoup d’attentes, car on ne sait jamais comment les choses vont évoluer. J’imaginais qu’il y aurait des difficultés, mais jamais au niveau que l’on vit actuellement », se lamente l’ancien des Lakers pour The Athletic.

Penser avant tout au long terme

Les dirigeants aussi sont un peu surpris par la montagne de défaites. Ils espéraient qu’avec les arrivées de vétérans comme Malcolm Brogdon, Jonas Valanciunas et Saddiq Bey, les Wizards seraient plus coriaces. Problème : le premier a été ralenti par les blessures, quand le troisième doit toujours récupérer d’une rupture d’un ligament croisé. Et même Kyle Kuzma a fait des longs passages à l’infirmerie.

« J’ai dit aux joueurs et au coach que je pensais qu’on serait meilleur que les gens ne le pensent. La raison pour laquelle ce n’est pas le cas, ce sont les blessures, malheureusement », estime le président de la franchise, Michael Winger. « On est plongé dans une période très compliquée actuellement », ajoute le GM Will Dawkins. Ce dernier précise ensuite que les Wizards pensent « au long terme ».

« Le staff et les joueurs doivent continuer de travailler et de progresser. On va continuer d’accumuler les avancées positives sur le plan de la progression et, à la fin de saison, on mettra les choses en perspective. Ne parlons pas de maintenant. On verra en fin de saison ce qu’on a réussi », annonce Will Dawkins dans des mots repris par Brian Keefe. « On bosse et on développe un rythme de travail, des efforts et des habitudes pour préparer une réussite sur le long terme », dit le coach.

Des joueurs qui baissent trop vite les bras

En attendant que ce long terme advienne, il faut encaisser les revers et ce n’est pas facile pour les joueurs. « Ce qu’on traverse est éprouvant pour tout le monde, moi y compris », ne peut que constater Corey Kispert.

Est-ce la raison pour laquelle les Wizards cèdent si facilement ? Nos confrères expliquent en effet qu’une source au sein de l’équipe remarque que, dans plusieurs matches, le groupe a vite abandonné. Alors que, en temps normal, un temps-mort, quelques mots du coach et l’équipe se réveille, les Wizards, eux, semblent dans le match jusqu’au moment où l’adversaire fait l’écart. Dès lors, ils baissent les bras. « Ce sujet a été évoqué, je peux le dire. Ça va changer », affirme cette source anonyme.

Accumuler les défaites – le « tanking » dans le langage NBA – n’est que rarement une bonne idée, même si on comprend que la perspective de la Draft est toujours une bonne motivation. En 2025, le gros lot pourrait être Cooper Flagg. En 2026, ce sera sûrement AJ Dybantsa. Mais les Wizards ne font pas que totalement exprès de perdre, ils sont aussi plombés par les limites du groupe, très jeune et inexpérimenté.

Ne pas avoir peur de faire des erreurs

Les Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly, Kyshawn George et Carlton Carrington, qui jouent tous plus de 25 minutes de moyenne, n’ont pas encore 22 ans et seul le second – qui lui aussi est dans le dur – a plus d’une saison dans les jambes. Ils font encore leurs armes et apprennent, en quelque sorte, leur métier.

« N’ayez pas peur de faire des erreurs. C’est l’essentiel de ce qu’ils disent », raconte Carlton Carrington en évoquant les rendez-vous que les joueurs ont tous les 10 matches avec le staff technique, pour faire le point et surveiller la progression de chacun. Même si les erreurs sont synonymes de défaites.

« On peut aussi être à 4-19 lors du prochain match », poursuit le rookie des Wizards. « Il y a toujours un match à jouer, dès le lendemain, auquel on peut penser. C’est ça qui me maintient les pieds sur terre. Victoire ou défaite, bonne ou mauvaise performance, il y a une autre rencontre à jouer pour changer le cours de la saison. »