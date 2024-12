Des nouvelles responsabilités épuisantes pour Bilal Coulibaly…

Depuis trois semaines, tout est un peu plus difficile pour Bilal Coulibaly. Le Français n’est évidemment pas aidé par le collectif des Wizards, qui restent sur 14 défaites de suite. Mais ce n’est pas l’unique raison de son petit coup de mou, symbolisé par ses 4 petits points à 2/8 au shoot dans le revers face aux Bucks.

Ce sont ses nouvelles responsabilités et ses ambitions qui expliquent des performances moins bonnes depuis quelques temps. D’abord défenseur, il voulait franchir un cap offensivement cette saison. On l’a vu dans les premières rencontres, avec des matches réussis, des sorties à 20 points ou plus et des records personnels.

Sauf que prendre des shoots et peser en attaque, mais également défendre face aux meilleurs extérieurs de la ligue, tout en jouant huit minutes de plus en moyenne, ça use…

« J’ai beaucoup à encaisser », admet-il. « Mais je dois faire avec car c’est ce que je veux faire à l’avenir, à court terme. Je veux être un joueur complet, bon des deux côtés du terrain. »

« C’est notre meilleur défenseur mais il progresse beaucoup en attaque, en étant un joueur qui fait le jeu. Il veut ce challenge », confirme son coach Brian Keefe qui ne peut que remarquer que son joueur a perdu de l’impact au fil des semaines. Bilal Coulibaly ne tourne qu’à 8.5 points de moyenne depuis huit matches.

« Si on veut être un grand joueur, ce qui est son cas, il faut être bon des deux côtés du terrain »

Cela correspond aussi au retour de Malcolm Brogdon. Est-ce une explication supplémentaire pour justifier ce petit coup de mou offensif ? « C’est un bon attaquant aussi et tout le monde doit shooter. Je ne peux pas être le seul à prendre des tirs, c’est logique », répond-il.

Comme le bilan collectif ne compte pas vraiment à Washington, les difficultés du joueur ne sont pas inquiétantes. Au contraire même, il entre dans le dur, doit apprendre à en sortir et ce sera bénéfique pour l’avenir. Inutile donc de le ménager ou de diminuer ses responsabilités pour le protéger.

« On ne va pas gérer sa charge de travail. Il faut le faire, c’est tout, ça fait partie du jeu. Si on veut être un grand joueur, ce qui est son cas, il faut être bon des deux côtés du terrain », conclut Brian Keeke.

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 17 35 48.2 30.9 75.5 1.5 3.8 5.4 2.8 2.4 1.3 1.9 0.6 12.6 Total 80 29 44.8 33.8 71.7 1.0 3.3 4.3 2.0 2.2 1.0 1.5 0.7 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.