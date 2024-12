Face à des Wizards en perdition, les Bucks basculent dans le positif

Les Bucks vont beaucoup mieux, et face à des Wizards qui coulent à pic (14 défaites de rang), les joueurs de Doc Rivers signent une 6e victoire de rang. Elle leur permet de basculer dans le positif avec 10 victoires pour 9 défaites. De retour après une pause d’une rencontre, Giannis Antetokounmpo est de suite en action pour inscrire les cinq premiers points de Milwaukee, dont un dunk puissant depuis la ligne de fond et un And-1 sur deux possessions consécutives.

Jordan Poole et Malcolm Brogdon lui répondent en combinant 14 points d’affilée pour prendre l’avantage (16-15). Côté Bucks, même situation puisque Giannis et AJ Green inscrivent les 13 derniers points des Bucks du premier quart-temps. Mais les Wizards restent devant (29-28), tandis que le « Greek Freak » en est déjà à 15 points !

Discret jusque-là, Damian Lillard prend le relais, et il répond à Jonas Valanciunas avec deux paniers à 3-points de suite. Les Bucks ont repris la main, et Jordan Poole ne parvient à égaliser. Après des lancers-francs de Giannis, et surtout un superbe panier arc-en-ciel au buzzer de Lillard, les locaux rentrent aux vestiaires avec cinq points d’avance (63-58). Comme Giannis dans le premier acte, Lillard a inscrit 15 points.

Les Wizards ne baissent jamais les bras

Au retour des vestiaires, les Bucks s’en sortent mieux dans un grand concours de maladresse, et pour la première fois du match, ils prennent 10 points d’avance. Sauf que les joueurs de Doc Rivers ne parviennent pas à enfoncer le clou, et le trio Brogdon-Valanciunas-Poole se relaient pour ramener l’écart à -4. Cela a le don de piquer Giannis, qui reprend le match à son compte. Il s’implique dans 12 points de suite, et les Bucks retrouvent cet écart de 10 points (83-73). Un écart qu’on retrouve encore au début du 4e quart-temps après un 3-points de Brook Lopez.

Mais les Wizards s’accrochent, et une fois de plus, ils recollent au score (105-103) avec cinq minutes à jouer. Le yo-yo continue, et les Bucks répondent par un 10-0 avec deux tirs lointains de Taurean Prince et Brook Lopez. À +12 (115-103) à 90 secondes de la fin, la messe est dite et c’est aux lancers-francs que les Bucks valident cette 6e victoire de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le collectif des Bucks. Le « body language » ne trahit pas, et les Bucks ont retrouvé l’envie de jouer ensemble. Cela se traduit par du mouvement et une balle qui circule, et finalement la recherche du tir ouvert. En première période, 16 de leurs 22 paniers sont inscrits après une passe, et au final, les Bucks terminent avec 31 passes pour 44 paniers.

– Jordan Poole a craqué. Alors qu’il avait le 3-points pour passer devant à l’entrée du « money time », l’ancien des Warriors l’a loupé, et les Bucks ont enchaîné par un 10-0. Dans ce laps de temps, Jordan Poole va cumuler deux balles perdues et une faute technique.

– Des Français à la peine. Alex Sarr et Bilal Coulibaly rendent la même copie aux tirs avec un 2 sur 8 aux tirs chacun. Les deux n’ont absolument pas pesé sur la rencontre. Auteur d’un superbe contre sur Giannis, le premier n’est jamais parvenu à s’approcher du cercle, tandis que le second semble avoir du mal à trouver sa place depuis les débuts de Malcolm Brogdon.

