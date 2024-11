Alex Sarr ne suffit pas… 12e défaite d’affilée pour les Wizards

Privés de Jordan Poole (hanche), les Wizards accueillent les Bulls dans ce match de NBA Cup déjà couperet pour Washington (0v-2d, Groupe C). Le début de rencontre est disputé, Zach Lavine se chauffe à mi-distance puis trouve la mire de loin.

Alex Sarr s’illustre en contrant Nikola Vucevic et son coéquipier Kyle Kuzma enchaine avec deux drives dans la défense adverse. Les Wizards infligent un 7 à 0 aux Bulls avant que Josh Giddey ne soit trouvé en pleine coupe. Les Bulls peinent à démarrer et Washington est devant (29 -21).

Talen Horton-Tucker se faufile et conclut avec un « reverse lay-up » mais Alex Sarr est trouvé en hauteur pour permettre aux Wizards de rester devant. Jalen Smith récupère les tirs ratés de ses coéquipiers pour conclure sous l’arceau, puis Matas Buzelis s’offre un « dunk » en transition, bien trouvé par Lavine. Les Bulls infligent à leur tour un 9 à 2 et recollent à un point (38-39). Coby White s’illustre par deux fois à 3-points, imité par Zach Lavine qui profite d’un Bilal Coulibaly pas assez concentré. Les Bulls, sans difficulté, repassent devant de neuf points (54-43). Chicago inflige un 40 à 18 dans ce deuxième quart-temps et Washington ne s’en relèvera pas.

Les Wizards s’effrondrent

À la reprise, Coby White inscrit 11 points dans le troisième quart-temps et Julian Phillips enfonce les Wizards à 3-points. Kyle Kuzma trouve encore Alex Sarr en hauteur, mais les Wizards n’y sont plus et trainent un retard de 15 points.

« THT » trouve encore son chemin sous l’arceau avec un drive compliqué, mais le rookie « Bub » Carrington se faufile aisément dans la défense des Wizards. Malgré le « blow out », Alex Sarr montre toute sa polyvalence en rentrant son 4e tirs lointain de la soirée. Mais à +24 (104-90), la connexion White – Smith et l’adresse de Nikola Vucevic à mi-distance enterrent définitivement les Wizards.

Vainqueurs 127-108, les Bulls se relancent avec leur plus grand écart de points cette saison et Washington enchaine un 12e revers de suite, à quatre défaites du record de la franchise…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le trio Vucevic – Lavine – White intraitable. Avec 19 points et 12 rebonds, Nikola Vucevic a été bien suivi par les 18 et 21 points de Zach Lavine et Coby White qui combinent avec un joli 9/17 à 3-points. Les Bulls avaient débuté la rencontre par un 1 sur 13 à 3-points en premier quart-temps, avant d’enchaîner par un 10 sur 15…

– À 3-points, la meilleure copie d’Alexandre Sarr. Avec 20 points et 7 rebonds, le Français s’offre un nouveau record en inscrivant quatre tirs lointains pour cinq tentés. Il reste tout de même à 24% de loin. Mauvaise copie pour Bilal Coulibaly, maladroit aux tirs à 3/11.

– Les Wizards déjà éliminés de la NBA Cup. Bons derniers à l’Est (et de la ligue) avec 2 victoires pour 14 défaites, les Wizards sont d’ores et déjà éliminés de la course aux quarts de finale de la NBA Cup (0v-3d).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.