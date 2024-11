Bilal Coulibaly, un dunk monstrueux et un rebond

Après avoir inscrit 9 points contre les Warriors mais plus encore avec ses 10 points face aux Grizzlies, Bilal Coulibaly était « en colère ». Lors du déplacement à Orlando, il avait donc l’intention de répondre et redresser la barre. Comment le faire mieux qu’avec un gros dunk dès les premières minutes ?

« C’est mon premier dunk main gauche donc j’en suis content », commente dans le vestiaire le Français qui est monté sur Tristan Da Silva. Avec sa blessure au poignet droit en fin de saison passée, il a pu travailler sa main faible et cette action le prouve parfaitement.

C’est le début d’un très bon match pour lui, mais beaucoup moins pour son équipe, largement dominée en deuxième période (défaite de 27 points), puisque Bilal Coulibaly va terminer avec 20 points à 9/11 au shoot, 6 rebonds, 6 passes et 3 contres.

Jamahl Mosley le voit devenir un « sacré joueur »

« Il était agressif, en attaque comme en défense et c’est comme ça qu’on veut qu’il joue. Il a été très physique en défense et a attaqué le cercle en attaque. C’était très bien », se réjouit son coach Brian Keefe. « Il a donné le ton en contrant des tirs, en mettant ses mains sur des ballons, en attaquant le panier. On a besoin de ça chez Bilal, il a été très bon. »

Du côté d’Orlando, l’ancien des Metropolitans 92 a réalisé un de ses meilleurs matches de la saison. Depuis le début de la compétition, il tourne à 17 points de moyenne à 57% de réussite au shoot, soit le double de sa saison rookie (8.4 unités). « J’essaie d’être moi-même, tout simplement. Je sais que ça va tomber dedans, j’ai confiance car j’ai travaillé », glisse-t-il.

Après cette performance, il a également reçu des compliments de Jamahl Mosley, l’entraîneur du Magic. « Il a l’air bien. On l’a dit la saison dernière : il va devenir un sacré joueur », juge le technicien. « Sa capacité à défendre est assez unique et spéciale. Il n’a pas peur. Il shoote plus et va au panier. Mais ce qui m’impressionne le plus, c’est sa défense. »

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 8 35 57.5 38.7 82.8 1.9 3.6 5.5 3.0 2.9 1.1 2.5 0.8 17.0 Total 71 28 45.9 35.2 72.5 1.0 3.2 4.2 1.9 2.3 0.9 1.5 0.8 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.