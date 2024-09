Les Wizards encore en mode déconstruction

Le terme « reconstruction » est désormais très commun dans le monde de la NBA. Il est utilisé par les dirigeants pour justifier, souvent après l’explosion d’un effectif plus ou moins compétitif, une période de vaches maigres de plusieurs saisons à venir. C’est le cas des Wizards, qui ont tourné la page des années Bradley Beal en 2023.

Mais à y voir de plus près, et en gardant la métaphore du bâtiment pour analyser la situation, la franchise de Washington n’est pas encore en reconstruction, estime Will Dawkins.

« Si on pense vraiment aux phases d’une reconstruction, il y en a une de déconstruction déjà », rappelle le GM. « Puis on pose les fondations, après on reconstruit, enfin on consolide. On est encore sur la déconstruction et sur les fondations, et c’est important de le rappeler à tout le monde. On est encore au début du processus. »

« Allons-nous faire des énormes progrès ? Sans doute pas tout de suite »

La saison passée fut catastrophique, avec seulement 15 succès, mais s’il ne faut pas attendre de miracles pour l’exercice à venir, des progrès sont tout de même attendus, voire nécessaires.

« Je suis impatient, déjà, de voir tout ce que Brian Keefe a fait. Il a eu toute l’intersaison pour penser au style qu’il veut adopter », continue le dirigeant. « Il a une meilleure compréhension du noyau dur de ce groupe, et il a embauché un staff qui va le pousser à réfléchir. Je suis très enthousiaste sur le plan du style. […] Allons-nous faire des énormes progrès ? Sans doute pas tout de suite. Mais au niveau des efforts, des intentions, ce sera mieux. »

Will Dawkins ajoute aussi que les Wizards seront plus forts en défense, ce qui ne sera pas très difficile puisqu’ils faisaient partie des pires de la ligue la saison dernière. Néanmoins, sans doute que Jordan Poole (25 ans) sera le joueur le plus scruté dans la capitale, après sa saison 2023/24 ratée.

« Je pense qu’il approche de ses plus belles années. Il n’est plus très loin, vu son âge », juge le GM. « Il est plus à l’aise ici, plus à l’aise avec le groupe. Je pense qu’il aura plus le ballon dans les mains qu’en début de saison passée, et avec un style qui lui convient plus, en matière de rythme. Lui et Kyle Kuzma seront nos leaders. »