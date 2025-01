LeBron James et les Lakers s’amusent à Washington

Comme prévu, les Lakers commencent cette rencontre sans Anthony Davis, blessé lors de la rencontre à Philadelphie, mais ils n’en souffrent pas. Les Wizards ne défendent pas, et Jaxson Hayes peut se faire plaisir à l’intérieur. Les Californiens inscrivent pas moins de vingt points dans la raquette dans le premier quart-temps, et LeBron James s’offre un panier primé du logo. Tout va bien pour Los Angeles (29-42).

La star des Lakers s’amuse, entre quelques paniers et surtout beaucoup de passes décisives. L’écart gonfle très rapidement et, à la pause, le match est quasiment plié (45-78). Dans le troisième quart-temps, « LBJ » enfonce le clou et peut tranquillement aller se reposer pour la fin de rencontre (70-105).

Ainsi, le dernier quart-temps n’a aucun intérêt si ce n’est d’offrir des minutes, moins difficiles cette fois que face aux Sixers, à Bronny James. Le rookie a des opportunités puisqu’il joue l’intégralité des douze minutes, mais maladroit, il ne peut pas faire mieux que 5 points, et les Lakers s’imposent de presque 40 points (134-96).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une promenade pour LeBron James. Face à un très faible adversaire, le All-Star a pu se faire plaisir avec 24 points et 11 passes en seulement 26 minutes. Comme pour ses coéquipiers, ce fut très facile pour lui et, outre ses envies de faire briller les autres – Hayes ou Rui Hachimura notamment -, un peu gourmand, il s’est autorisé quelques facilités justement au shoot, avec des tirs de très loin.

– Les Wizards continuent de creuser. Encore une gifle de plus de vingt points pour des Wizards qui enfilent les défaites à grande vitesse. Ce revers est le 16e de suite et c’est déjà la deuxième fois cette saison que les joueurs de Brian Keefe touchent autant le fond, avec une telle série noire…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.