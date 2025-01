JJ Redick regrette d’avoir mis Bronny James en difficulté

Dans la foulée de son match à 31 points en G-League, et parce que Gabe Vincent est à l’infirmerie, Bronny James a été rappelé par les Lakers pour participer à la rencontre à Philadelphie ce mardi soir. Il a eu le droit à 15 minutes, son plus gros temps de jeu de la saison en NBA. Mais avec trois ballons perdus et aucun point marqué (0/5 au shoot), le fils de LeBron James n’a pas passé une soirée inoubliable.

Au point de faire douter JJ Redick sur son choix : fallait-il le lancer dans cette rencontre, largement perdue par les Lakers ?

« Peut-être que je l’ai mis en difficulté », reconnaît le coach de Los Angeles. « Il avait voyagé la veille et joue un match à la télévision nationale à Philadelphie. Il n’a pas été bon mais a été très bon en G-League. L’objectif était qu’il nous donne de l’énergie lors d’un back-to-back. J’ai confiance en lui mais c’est évident qu’il ne l’a pas fait à un niveau élevé. »

Sa première vraie expérience en NBA

Ciblé défensivement par Tyrese Maxey, Bronny James n’a pas ménagé ses efforts mais il a pris trois shoots sur la tête très vite par la star des Sixers. Puis, en attaque, et malgré de bonnes positions, il a tout raté, tout en perdant également des ballons, dont un va se terminer en dunk de Guerschon Yabusele.

« Ma présence ici est sortie de nulle part, donc j’essaie toujours de rester prêt pour jouer et de garder un bon état d’esprit », indique le rookie des Lakers qui, malgré son match raté, estime avoir avancé depuis ses débuts en octobre 2024. « J’ai l’impression d’être bien mieux préparé désormais. Il s’agit de rester prêt après un passage en G-League et, quand je joue, d’être intelligent. »

Comment LeBron James voit-il la progression de sa progéniture ?

« C’est sa première expérience avec de longues minutes. Il y a eu ce premier match, qui était un grand moment, mais là, c’était sa première opportunité d’être avec les grands, dans un grand club, et il va continuer de s’en servir pour devenir meilleur, encore et encore », conclut ainsi la star des Lakers.