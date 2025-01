Anthony Davis se blesse et les Lakers sombrent à Philadelphie

Le retour sur Terre est brutal pour les Lakers. Vainqueur de ses quatre derniers matchs, et lors de six de ses sept dernières sorties, l’équipe de Los Angeles a sombré chez des Sixers pourtant décimés (118-104). Les Angelinos n’étaient pas en reste non plus question blessure, et ont en plus dû se passer d’Anthony Davis la quasi-totalité du match. L’intérieur a été touché aux abdominaux et n’a pu jouer que les dix premières minutes de la rencontre.

Dix minutes pendant lesquelles trois joueurs s’occupent de tout ou presque. LeBron James est omniprésent côté Lakers, à la finition comme à la distribution. Et cela fonctionne avec un départ réussi (7-16 après six minutes). En face, sans Joel Embiid ou Paul George, le plan de jeu est simple dans le premier quart : tout faire passer dans les mains de Tyrese Maxey ou Guerschon Yabusele. Après quelques minutes d’adaptation, le tandem prend le contrôle total des opérations, quand les visiteurs enchaînent plusieurs ballons perdus. Maxey est irrésistible, Yabusele intenable par son activité incessante, et les deux joueurs inscrivent la totalité des 25 points des Sixers lors des 12 premières minutes ! Cela suffit pour tenir le coup et même revenir à égalité à la fin du premier quart-temps (25-25).

48 points marqués par les Sixers dans le 2e quart

Cette philosophie un peu caricaturale n’a pas besoin de perdurer beaucoup plus longtemps, grâce à des Lakers aux abonnés absents dans la protection de cercle. Anthony Davis rentré aux vestiaires, la raquette de L.A. a des airs de moulin dans laquelle Philadelphie rentre à l’envie.

Tyrese Maxey continue son chantier offensif (27 points à la mi-temps) et trouve cette fois des relais avec Eric Gordon, Kelly Oubre ou même Ricky Council IV, respectivement 11, 10 et 9 points en deuxième acte. Après un premier quart à deux passes seulement, le ballon circule et vite côté Sixers pour appuyer là où cela fait mal avec un 15/16 aux lancers-francs sur la période. Los Angeles ne rate pas non plus grand-chose au tir, à l’image de Dalton Knecht, mais leurs absences totales en défense les font plonger avec un 48-32 encaissé en 12 minutes (73-57).

Après l’orgie offensive, le match vire lentement mais surement vers la bouillie de basket. Les deux équipes atteignent péniblement les 40% au tir et la défense des Sixers se concentre à couper LeBron James de ses coéquipiers. Le King passe à côté, envoyant une foule de lobs dans les mains de la défense sans vraiment s’ajuster (5 balles perdues sur le seul troisième quart, 8 au total).

Sans proposer un jeu flamboyant, les Sixers tiennent bon et peuvent remercier une nouvelle fois Tyrese Maxey. Le All-Star de Philadelphie est le seul joueur vraiment en réussite sur le parquet, et tout lui réussit. Il porte l’écart à 25 points en fin de troisième quart-temps pour mettre les siens à l’abri.

LeBron James tente bien un baroud d’honneur, ne serait-ce que pour faire douter un peu les locaux. Mais après ramené l’écart à 17 unités en inscrivant 15 points en à peine six minutes, JJ Redick stoppe les frais et met fin au bal des éclopés, alors que Philadelphie n’était pourtant plus tout à fait aussi tranquille. Le score final est lourd, malgré des Sixers bloqués à 19 points dans le dernier acte.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Sans Anthony Davis, les Lakers ont explosé défensivement. La séance vidéo du deuxième quart risque d’être pénible pour le staff de Los Angeles. Sans effort, constamment en retard, les Lakers ont tendu le bâton pour se faire battre, et les Sixers ne s’en sont pas privés pour attaquer le cercle à foison sans trouver de répondant. Le débat sur la nécessité d’un renfort intérieur en sortie de banc pourrait être relancé après une telle prestation, surtout si Anthony Davis devait être absent plusieurs matchs.

– Tyrese Maxey en totale domination. 43 points en 36 minutes, et avec de très bons pourcentages (15/26, 9/9 aux lancers), le meneur de Philadelphie s’est régalé. Il n’a eu besoin de personne ou presque avec seulement deux de ses paniers consécutifs à une passe décisive. Mais avec la permissivité de la défense des Lakers, il a pu faire parler sa vitesse et son toucher, et a même pu se reposer un peu en fin de match, le devoir accompli.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.