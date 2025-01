Le MVP de la nuit | Un premier quart-temps de rêve pour Anthony Davis

« Je me sentais bien ». Difficile de contredire Anthony Davis tant il est apparu dominant, voire écœurant, dans le premier quart-temps face aux Hornets. Après 12 minutes, l’intérieur compilait en effet déjà 21 points à 9/12 et 11 rebonds, alors que Los Angeles comptait vingt points d’avance (39-19) !

Dans l’ère du « play-by-play », soit depuis 1996, un seul autre joueur avait déjà réussi un quart-temps à plus de 20 points et 10 rebonds. Il s’agit de Giannis Antetokounmpo…

« C’était un match impressionnant, je vais commencer par ça » réagit Austin Reaves. « Mais c’était peut-être le quart-temps individuel le plus impressionnant que j’ai jamais vu. On aurait pu s’asseoir et le regarder faire. »

Le problème, c’est que c’est un peu ce que les Lakers vont faire, laissant les Hornets revenir dans le match.

Malgré le brouillard mental

Et ce n’est ainsi que dans les dernières secondes, sur des lancers-francs d’Anthony Davis (42 points à 17/28, 23 rebonds, 2 passes, 2 contres), que Los Angeles va parvenir à assurer la victoire.

« On a joué dur pendant les quatre quart-temps. Ce n’était pas beau mais on a joué dur » conclut JJ Redick. « Pour moi, on a fait beaucoup d’erreurs mentales ce soir. Je ne sais pas si c’est dû à la journée de samedi, au long vol d’hier ou au décalage horaire avec la conférence Est… Mais il y avait du brouillard mental. »

Mais aussi un grand Anthony Davis donc, brillant dans la série de quatre victoires des « Purple & Gold ».

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 LAL 40 35 52.4 30.4 78.8 2.7 9.1 11.8 3.5 1.9 1.3 2.2 2.2 25.9 Total 776 35 52.3 29.7 79.5 2.7 8.0 10.7 2.5 2.3 1.3 2.0 2.3 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.