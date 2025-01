Anthony Davis (42 points, 23 rebonds) sort les muscles à Charlotte !

On aurait pu penser que ce déplacement des Lakers à Charlotte n’allait être qu’une formalité, d’autant plus après le départ canon des Californiens (12-33 après avoir réussi 12 tirs de suite) puis la blessure à la cheville de LaMelo Ball. Il n’en a rien été ! Les Lakers ont dû batailler pour assurer l’essentiel malgré le retour furieux des Hornets, et LeBron James comme Anthony Davis ont été déterminants.

Après avoir vu son équipe prendre l’eau d’entrée, Josh Okogie a enfin lancé le match des locaux avec deux paniers à 3-points, mais LA restait toujours à +20 après 12 minutes (19-39), notamment grâce à un Anthony Davis injouable (21 points et 11 rebonds en premier quart-temps !). C’est donc dans le deuxième quart-temps que les Hornets ont repris espoir en passant un 8-0 puis un 9-2 marqués par les deux paniers à 3-points de LaMelo Ball avant sa sortie, et les dunks de Moussa Diabaté et Miles Bridges (39-51). Josh Green a confirmé le retour en force de Charlotte avant la pause en plaçant à son tour deux flèches lointaines, ramenant ainsi les siens à -8 (51-59).

Les séquences de défense de zone des Lakers n’ont pas suffi à distancer à nouveau les hommes de Charles Lee au retour des vestiaires. LeBron James et Anthony Davis ont même dû s’employer pour maintenir l’écart. On était effectivement très loin de la promenade de santé ! Miles Bridges et Vasilije Micic ont maintenu la pression jusqu’à ce que la doublette Okogie-Wong ne fasse mouche à 3-points, forçant LeBron James à répondre avec un 2+1.

Mais Charlotte n’avait pas dit son dernier mot, et a attaqué le quatrième quart-temps par un 6-0, l’œuvre de Mark Williams, Isaiah Wong et l’inarrêtable Josh Okogie pour relancer complètement la fin de match (84-86) ! Les Lakers ont alors su réagir au bon moment, s’appuyant encore et toujours sur un LeBron James impérial. Le « King » a enchaîné un panier, deux passes décisives pour Jaxson Hayes et un lancer-franc pour redonner de l’air aux « Purple & Gold » (88-94). Avec les dunks de Jarred Vanderbilt en contre-attaque et d’Anthony Davis, c’est ensuite le 3+1 de Max Christie, servi dans le corner par LBJ, qui a définitivement libéré les Lakers (91-104).

En patrons, LeBron James et Anthony Davis ont inscrit deux paniers de plus jusqu’au dernier tomar de Dorian Finney-Smith pour assurer la victoire, la dixième de suite à l’extérieur pour les Californiens (107-112).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Anthony Davis et LeBron James ont dû mettre le bleu de chauffe. Anthony Davis a donné le ton en débutant à 9/12 au tir pour 21 points et 11 rebonds en premier quart-temps. LeBron James a aussi dû donner de sa personne, notamment dans le quatrième quart-temps lorsque Charlotte est revenu à -2, et le tandem a également dû s’employer dans le troisième quart-temps. Le souci, c’est que ça n’a pas suffi pour éloigner des Hornets agressifs jusqu’au bout, forçant les deux joueurs à rester sur le terrain pendant 37 minutes.

) Soirée record pour Anthony Davis. Après son départ canon, Anthony Davis est resté chaud jusqu’au bout et a même été précieux en toute fin de match en mettant les deux lancers qui ont mis un terme aux espoirs adverses. C’est tout simplement son meilleur match de la saison aux points (42, à 17/28 au tir) et aux rebonds (23).

– LaMelo se fait encore LaCheville. C’est malheureusement une image qu’on n’aime pas voir mais à laquelle on s’est habitué, LaMelo Ball au sol après une blessure à la cheville. Au cours du deuxième quart-temps, LaMelo Ball a pris appui avec le talon sur le pied de Jarred Vanderbilt et s’est tordu la cheville gauche. Le verdict a été rapidement confirmé et son retour au vestiaire a été synonyme de fin de soirée pour lui.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.