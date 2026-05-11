« C’était notre heure » : les Wizards savourent leur victoire à la « lottery »

Après Kwame Brown en 2001 puis John Wall en 2010, quel joueur les Wizards sélectionneront-ils en première position lors de la Draft, cette année ? A priori, cela se jouera entre AJ Dybantsa, Darryn Peterson et Cameron Boozer, et les prochaines semaines leur permettront d’y voir un peu plus clair.

« Je pense que c’était tout simplement notre heure. C’était à nous d’obtenir ce choix », indique Michael Winger, le président de la structure Monumental Basketball, qui gère les Wizards mais aussi les Mystics (WNBA) et le Capital City Go-Go (G-League). « Nous sommes prêts à accueillir un joueur de ce calibre, peu importe la raison. »

C’est en tout cas un magnifique coup d’accélérateur au projet de reconstruction de Washington, renforcé ces derniers mois par les arrivées de Trae Young puis Anthony Davis. Après une saison noire collectivement (17 victoires – 65 défaites), un tel résultat à la « lottery » ne pouvait évidemment pas mieux tomber.

« Ce qui me plaît cette année, c’est que nous n’avons plus à nous soucier de voir quelqu’un d’autre choisir notre joueur préféré : c’est nous qui choisissons notre joueur préféré, désormais », apprécie surtout Michael Winger, forcément conscient que la Draft 2026 est l’une des plus attendues de l’histoire, mais qui a noté ne pas non plus écarter l’idée de mettre en place un échange pour sélectionner plus bas.

Une revanche sur 2025

Il y a un an, après une saison déjà catastrophique (18 victoires – 64 défaites), les Wizards se contentaient d’une simple 6e place à la Draft, choisissant finalement Tre Johnson avec leur choix. Douze mois plus tard, les balles de ping-pong ont cette fois-ci décidé de leur sourire.

« Je reconnais que beaucoup de personnes étaient dépitées à la même époque l’an dernier, parce que que le 6e choix paraît bien moins intéressant que le 1er », admet d’ailleurs Michael Winger. « Mais mon état d’esprit [en arrivant à l’époque] n’était pas très différent de celui de cette année. »

Ce qui a changé en revanche, c’est la présence ou plutôt l’absence d’un homme le jour de la « lottery » : Will Dawkins, le GM de Washington, qui a préféré se concentrer sur le Draft Combine puis faire un match d’entraînement au même moment, comme pour conjurer le sort. Et c’est donc dans un gymnase, en plein milieu d’un 4-contre-4 avec ses scouts, qu’il a appris la nouvelle.

« Quand Michael et moi sommes arrivés [en 2023] et que nous avons défini notre vision il y a quelques années, nous voulions nous donner un maximum de chances de réussir », se souvient l’intéressé. « En année 2, nous nous sentions chanceux de pouvoir rester à notre place : nous devions choisir en 2e position et nous avons choisi en 2e position [Alex Sarr, ndlr]. Puis l’an dernier, nous devions choisir en 2e position et nous sommes retombés à la 6e place. C’était décevant, car on veut toujours le pouvoir de décider… Mais c’est ce que nous avons cette année. C’est pourquoi nous sommes vraiment très impatients de la suite. »